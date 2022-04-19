İtalya Kupası yarı final karşılaşmasında iki ezeli rakip Inter ve Milan karşı karşıya geliyor. 19 Nisan Inter Milan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Kupası yarı final karşılaşmasında iki ezeli rakip Inter ve Milan karşı karşıya geliyor. İtalya Kupası’nın yarı finalinde iki ezeli rakip karşı karşıya gelecek. İtalya’nın en büyük takımlarından olan Inter ve Milan, kupada yarı finale çıkmak için kozlarını paylaşacak. Saat 22:00’te başlayacak bu büyük mücadele, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

INTER MILAN İLK KARŞILAŞMA KAÇ KAÇ BİTTİ?

İtalya Kupası yarı final karşılaşması ilk karşılaşmasında Milan ve İnter 0-0 berabere kaldı.

Serie A’da güzel günler geçiren iki kulüp, bu kez kupada karşı karşıya gelecek. Ligde lider olan ancak son maçını kazanan Milan, ezeli rakibini yenerek hem moral kazanmak istiyor hem de kupada yoluna devam etmek istiyor. Ligin ikincisi Inter ise ezeli rakibini kupanın dışında bırakmanın hesaplarını yapıyor.

TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak bu güzel mücadele, saat 22:00’te başlayacak.