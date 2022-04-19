Altın fiyatlarının son günlere bakıldığında artış göstermesiyle birlikte fiyatlar günlük olarak takip edilmeye başlandı. 19 Nisan Salı günü başlarken altının fiyatı ne durumda?

Altın fiyatlarının son günlere bakıldığında artış göstermesiyle birlikte fiyatlar günlük olarak takip edilmeye başlandı. 19 Nisan Salı günü başlarken altının fiyatı ne durumda? Tüm yatırımcılar tarafından en güvenilir yatırım aracı olarak kabul edilen altın, son zamanlardaki artışıyla dikkatleri üzerine topluyor.

ABD ve dünyadaki diğer ticaret merkezlerinin enflasyon değerlerinin yükselmesiyle birlikte alınagn kararlar ülkemizde altın fiyatlarının değişmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte altın fiyatlarının sürekli değişime uğraması vatandaşların yatırımlarını bu yönde yapıp yapmayacığını da belirlemektedir.

En güvenilir yatırım aracı olan altın yavaş yavaş yükselişe geçmişken tüm kişiler yatırımlarını bu yönde yapmaya başladı. Günümüzde teknolojinin bizlere daha kolay imkanlar sunmasıyla birlikte bankalar da bu duruma ayak uydurdu. Her nerede olursak olalım anında döviz ve altın alım-satım işlemlerini yapaiblmekteyiz. Bankalar mobil uygulama üzerinden sunduğu bu hizmeti en güvenli ve en hızlı şekilde insanlara ulaştırabiliyor. 19 Nisan Salı gününde altın fiyatları nasıl değişime uğradı;

19 Nisan 2022 Gram Altın Fiyatları Ne Kadar?

Gram altın alış: 930,99

Gram altın satış: 931,19

19 Nisan 2022 Çeyrek Altın Fiyatları Ne Kadar?

Çeyrek altın alış: 1.513,00

Çeyrek altın satış: 1.528,00

19 Nisan 2022 Yarım Altın Fiyatları Ne Kadar?

Yarım altın alış: 3.025,00

Yarım altın satış: 3.058,00

19 Nisan 2022 Tam Altın Fiyatları Ne Kadar?

Tam altın alış: 6.040,00

Tam altın satış: 6.093,00

19 Nisan 2022 Cumhuriyet Altın Fiyatları Ne Kadar?

Cumhuriyet altını alış: 6.206,00

Cumhuriyet altını satış: 6.300,00

19 Nisan 2022 Ata Altın Fiyatları Ne Kadar?

Ata altın alış: 6.189,00

Ata altın satış: 6.252,00