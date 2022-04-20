19 Nisan Salı günü yayımlanan Survivor All Star, Masumlar Apartmanı, Üç Kız Kardeş ve Destan yapımlarının reyting sonuçları ne durumda?

Dün yayımlanan dizi ve programların reytingleri dizi severler tarafından merak edilmeye başlandı. 19 Nisan Salı günü yayımlanan Survivor All Star, Masumlar Apartmanı, Üç Kız Kardeş ve Destan yapımlarının reyting sonuçları ne durumda? Dizi severler tarafından sürekli olarak takip edilen Masumlar Apartmanı dizisi herkesin beğenisini toplamış durumda. Herkes tarafından sevilen dizilerin reyting sonuçları da belli oldu.

Günlük olarak açıklanan reyting verileri her günün en çok izlenilen dizi ve programlarını veriye dökerek bizlere sunmaktadır. Pazartesi günü yayımlanan en çok izlenen dizi ve programlar arasında Masumlar Apartmanı, Survivor All Star, Üç Kız Kardeş, Destan programları yer alıyor.

Total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Destan aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UC KIZ KARDES KANAL D

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 DESTAN ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ESRA EROL’DA ATV

6 BABA SHOW TV

7 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

10 DESTAN (OZET) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 UC KIZ KARDES KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 BABA SHOW TV

5 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

6 UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

7 DESTAN ATV

8 ESRA EROL’DA ATV

9 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

10 RAMAZAN SEVINCI TRT 1

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM