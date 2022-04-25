Ebeveynlerin merak ettiği 18 yaşından küçük çocukları için banka hesabı açabiliyor muyum? sorusu cevap buldu. 18 yaş altı çocuklar için bank hesabı açan bankalar açıklandı. Çocukları için hesap açmak isteyen ebeveynlerin hesap açma için yerine getirmesi gereken şartlar belirlendi.

Aileler çocukları için birikim yapmak isterler. Bu birikimi yapmak için bankadan hesap açtıran ebeveynler genelde çocukları adına hesap açmak ister. Ancak 18 yaşının altında bir çocuğa sahip oldukları için hesap açamayacaklarını düşünürler.

18 Yaşından Küçük Olanlara Banka Hesabı Açılır mı?

Bankalara hesap açtırmak isteyenler için herhangi bir yaş şartı koymamıştır. Bu sayede her aile çocukları için banka hesabı açtırabilirler. Bunun için çocuğun 18 yaşında olup olmaması önemli değildir. Banka hesabı açılan çocuk küçük yaşlardan birikim yapmayı öğrenebilir ve bu şekilde daha bilinçli para harcamaları yapabilir.

Çocuğuma Kaç Yaşında Banka Hesabı Açtırmalıyım?

Aileler çocuklarına istedikleri her yaşta banka hesabı açtırabilirler. Bu hesap çocuğunuzun yaşına göre harçlıklarını biriktirmesi bilincine ulaştığı zamana göre açılabilir. Ebeveynlerin belirlediği birikime göre bebek yaşta dahi çocuklara hesap açarak onlar adına birikim yapmak mümkün.

18 Yaşından Küçük Olanlara Banka Hesabı Açtırırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

18 yaşının altındaki bir çocuğa banka hesabı açtırırken bazı dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Bu dikkat edilmesi gerekenler açılacak olan hesabın özelliklerine göre de değişir. Bu hesapların özellikler şu şekilde olmalıdır;

Minimum Para Şartı Olmayan Hesap: Çocukların yatırım ve birikim yapacağı bir hesap olacağı düşünülürse açılan hesaba yatırılacak para miktarı için minimum tutar istenmeyen özellikte bir hesap açılmalıdır.

Çocukların yatırım ve birikim yapacağı bir hesap olacağı düşünülürse açılan hesaba yatırılacak para miktarı için minimum tutar istenmeyen özellikte bir hesap açılmalıdır. Hesap İşletim Ücreti Olmayan Hesap: Açılan hesabın hiçbir işlemden işletim ücreti kesmemesi gerekir. Bazı bankaların tasarruf hesapları kesmez iken bazı bankalarda hesap işletim ücreti alınmaktadır. Çocuğunuza açacağınız hesabın hesap işletim ücreti almamasına dikkat ediniz.

Açılan hesabın hiçbir işlemden işletim ücreti kesmemesi gerekir. Bazı bankaların tasarruf hesapları kesmez iken bazı bankalarda hesap işletim ücreti alınmaktadır. Çocuğunuza açacağınız hesabın hesap işletim ücreti almamasına dikkat ediniz. İntenetten Yönetilebilen Hesap: Çocuğunuz için açtırdığınız hesabın intenet üzerinden kontrol edilebiliyor olması çocuğunuzun yaptığı birikim ve hareketleri kolayca görüp takip etmenizi sağlar.

18 Yaş Altı Banka Hesabı Açtırmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

18 yaşının altındaki bir çocuk için hesap açtırmak isteyenlerden bazı belgeler istenmektedir. Ebeveynlerin hesaplarına bağlı bir hesap açılarak çocuklara hesap oluşturulur. Gerekli belgeler ise şöyle:

Ebeveyn nüfus cüzdanı

Çocuk nüfus cüzdanı

Telefon numarası

İkametgah bilgisi

18 Yaşından Küçük Olanlara Banka Hesabı Açan Bankalar Hangileridir?

18 yaş altı çocukları için hesap açtırmak isteyenlere yardımcı olan bazı bankalar şöyle:

Akbank Exi26 Hesabı

Küçük çocuklar için tasarlanmış bu hesap ile birlikte çocuklar ebeveynleri ile birlikte oluşturdukları bu hesapta birikim yapabiliyorlar. Ayrıca bu hesaptan yapılan harcamalar için par puan biriktirebilen çocuklar, intenet bankacılık hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

ING Bank Turuncu Çocuk Hesabı

Çocukları için hesap açtırmak isteyen ebeveynler için sunulan hizmet ile hesap açma limiti olmadan çocuklara ING hesap açabiliyor. Hesap için gerekli olan tek şart ayda 100 lira yatırma zorunluluğu olması.

Ziraat Bankası Birikimli Mevduat Hesabı

Çocuklara açılacak hesap için 500 TL’lik bir yatırım isteyen Ziraat Bankası, dolar, Euro ve TL cinsinden birikim yapma olanağı sağlıyor. Ödeme şekillerini çeşitlendirebildiğiniz hesap ile çocuklarına yatırım hesabı oluşturmak mümkün.

TEB Global Genç Hesap

18 yaş altı çocuklar için özel ayarlanan hesap ile birlikte 12-15 veya 16-17 yaş gruplarına göre ayrı hesaplar açılabiliyor. Günlü ve vadeli mevduat özelliklerini taşıyan hesaplar ile birlikte dünyada 50’den fazla ülkede de para çekme fırsatı sağlanıyor.