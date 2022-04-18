Her hafta yeni yarışmacıları ile ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, bu hafta da son derece iddialı. Peki bu hafta kimler yarışacak? İşte detaylar...

Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yeni haftaya bomba gibi başladı. Her hafta yeni yarışmacıların yer aldığı programda bu hafta da iddialı ve ilgi çekici isimler yer aldı. Geçen hafta son derece kıyasıya giden mücadelenin ardından bu hafta yarışacak olan yarışmacılar oldukça merak edildi. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yarışmacıları kimler?

18-22 Nisan Zuhal Topal Yemekteyiz Yarışmacıları

Bilge Kılıç: Farklı tarzı ve iddialı konuşmaları ile fragmanda dikkat çekmeyi başaran Bilge, Instagram'da da son derece popüler. Pek çok işle de ilgilenen Bilge'nin bu haftaki performansı oldukça merak ediliyor.

Bahar Demiroğlu: En iddialı yarışmacılardan olan Bahar, rakiplerinin gözünü daha şimdiden korkutmayı başardı. Yemek konusunda iddialı olduğu gibi söylemleri ile de yarışmaya farklılık katacağı görüldü.

Muhammet Gök: Bu haftanın genç ismi olan Muhammet, gastronomi bölümü öğrencisi. Hem yurt dışında hem de yurtiçinde aşçılık üzerine deneyimi olan Muhammet, dünya mutfağına da hakim. Bu durum da daha şimdiden Muhammet'in izleyiciler tarafından sevilmesini sağladı.

Kenan Temizkan: İddialı çıkışı ile yarışma başlangıcında dikkatleri üzerine çeken Kanan, özellikle Muhammet'i hedef aldı. Muhammet'in eğitimi üzerinden onu hedef alan açıklamalarda bulunan Kenan'ın, yarışmanın ilerleyen bölümlerinde gerginlik yaşayacağı merak konusu oldu.

Pınar Başoğlu: Pastacılık konusunda oldukça başarılı olan ve sertifaya sahip olan Pınar, bu hafta en az diğer yarışmacılar kadar iddialı. Yarışma daha başlamadan gerilimin hissedildiği yarışmada Pınar ve diğer yarışmacılar arasında neler geçeceği oldukça merak edildi.

Bu hafta da her hafta olduğu gibi 15.000 TL için yarışan yarışmacılar, daha şimdiden en çok konuşulanlar arasına girdi. Yarışmacıların memleketlerinin, yaşlarının yanı sıra yemek ile olan ilişkileri de merak edildi. Fragmanda her yarışmacının birbirinden iddialı olmasıyla birlikte izleyiciler şimdiden favori isimlerini belirledi. Sosyal medyada da oldukça konuşulan yarışmacıların performansları merak ediliyor.

Haftaiçi her gün 16.00'da Tv8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı, bu hafta da heyecan ve rekabet dolu bir giriş yapıyor. İlgi çeken yarışmacıları ile birlikte haftanın gündemi olacağı düşünülen yarışmada yeni hafta da neler olacağı son derece merak edildi.