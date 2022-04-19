18 Nisan Pazartesi dünün reyting sonuçları merak ediliyor. 18 Nisan Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı! Alparslan Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Survivor Zirveye Kim Yerleşti?

Dün yayımlanan dizi ve programların reytingleri dizi severler tarafından merak edilmeye başlandı. 18 Nisan Pazartesi günü yayımlanan Survivor All Star, Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu yapımlarının reyting sonuçları ne durumda? Dizi severler tarafından sürekli olarak takip edilen Yargı dizisi herkesin beğenisini toplamış durumda. Herkes tarafından sevilen dizilerin reyting sonuçları da belli oldu.

Günlük olarak açıklanan reyting verileri her günün en çok izlenilen dizi ve programlarını veriye dökerek bizlere sunmaktadır. Pazartesi günü yayımlanan en çok izlenen dizi ve programlar arasında Survivor All Star, Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu programları yer alıyor.

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Alparslan Büyük Selçuklu”, 2. sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Survivor All Star”, 3.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Yasak Elma” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Alparslan Büyük Selçuklu”, 2.sırada “Survivor All Star” 3.sırada “Yasak Elma” yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1- ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU - TRT 1

2- SURVIVOR ALL STAR - TV8

3-YASAK ELMA - FOX TV

4- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER - FOX

5- UC KURUS - SHOW TV

6- ESRA EROL'DA - ATV

7- ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TEKRAR - TRT1

8- MUGE ANLI ILE TATLI SERT - ATV

9- HAKIM - ATV

10- YASAK ELMA TEKRAR - FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1- ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU - TRT 1

2- SURVIVOR ALL STAR - TV8

3-YASAK ELMA - FOX TV

4- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER - FOX

5- ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TEKRAR - TRT 1

6- HAKIM - ATV

7- UC KURUS- SHOW TV

8- RAMAZAN SEVINCI - TRT 1

9- ESRA EROL'DA - ATV

10- MUGE ANLI ILE TATLI SERT - ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1- SURVIVOR ALL STAR - TV8

2- ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU - TRT1

3- YASAK ELMA - FOX TV

4- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER - FOX

5- HAKIM - ATV

6- UC KURUS - SHOW TV

7- ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TEKRAR - TRT1

8- YASAK ELMA TEKRAR - FOX TV

9- ESRA EROL'DA - ATV

10- MUGE ANLI ILE TATLI SERT - ATV