Dizilerin ve programların sayılarının artması ile yayın günlerinde neler olduğu en çok merak edilenler arasına girdi. Peki bugün Tv'de neler var? 18 Nisan Pazartesi Tv yayın akışı...
Tv ekranlarında yeni dizi ve programlar çıktıkça seçenekler de artmış oluyor. İzleyiciler de hangi programı izlemesi gerektiği konusunda kararsız kalarak merak ediyor. Peki bu akşam Tv'de neler var? İşte Tv yayın akışı...
18 Nisan Pazartesi Show Yayın Akışı
12:00 - Gelin Evi
15:00 - Didem Arslan’la Vazgeçme
18:10 - Senin Hayatın
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Üç Kuruş
18 Nisan Pazartesi Kanal D Yayın Akışı
13:00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 - Arka Sokaklar
18:45 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Recep İvedik 3
22:15 - Recep İvedik 3
00:15 - Afara
02:45 - M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
18 Nisan Pazartesi ATV Yayın Akışı
13:00 - ATV Gün Ortası
14:00 - Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 - Esra Erol’da
19:00 - ATV Ana Haber
19:20 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:10 - Hakim
22:10 - Hakim
00:30 - Bir Zamanlar Çukurova
02:45 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
18 Nisan Pazartesi Star Tv Yayın Akışı
13:00 - Gerçeğin Peşinde
16:00 - Pelin’in Mutfağı
18:30 - Star Haber
20:00 - Öldür Beni Sevgilim
22:30 - Öldür Beni Sevgilim
18 Nisan Pazartesi Fox Yayın Akışı
13:00 - En Hamarat Benim
16:00 - Fulya ile Umudun Olsun
19:00 - Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:30 - Yasak Elma
23:45 - Evlilik Hakkında Her Şey
02:15 - Son Yaz
03:00 - Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
18 Nisan Pazartesi TRT 1 Yayın Akışı
12:45 - Türkiye'nin Mutfağı
15:30 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
16:45 - Bir İyilik Hikayesi
17:00 - Ana Haber
17:25 - İddiaların Aksine
17:30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19:00 - Ramazan Sevinci
20:05 - Alparslan: Büyük Selçuklu
00:15 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
01:30 - Kasaba Doktoru
02:50 - Sahur Bereketi
04:50 - Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
18 Nisan Pazartesi Tv8 Yayın Akışı
13:00 - Survivor Panorama
15:00 - Canım Annem
16:00 - Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 - Survivor All Star
00:15 - Survivor Ekstra
02:15 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan