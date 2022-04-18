Dizilerin ve programların sayılarının artması ile yayın günlerinde neler olduğu en çok merak edilenler arasına girdi. Peki bugün Tv'de neler var? 18 Nisan Pazartesi Tv yayın akışı...

Tv ekranlarında yeni dizi ve programlar çıktıkça seçenekler de artmış oluyor. İzleyiciler de hangi programı izlemesi gerektiği konusunda kararsız kalarak merak ediyor. Peki bu akşam Tv'de neler var? İşte Tv yayın akışı...

18 Nisan Pazartesi Show Yayın Akışı

12:00 - Gelin Evi

15:00 - Didem Arslan’la Vazgeçme

18:10 - Senin Hayatın

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Üç Kuruş

18 Nisan Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

13:00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Arda’nın Ramazan Mutfağı

16:45 - Arka Sokaklar

18:45 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Recep İvedik 3

22:15 - Recep İvedik 3

00:15 - Afara

02:45 - M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

18 Nisan Pazartesi ATV Yayın Akışı

13:00 - ATV Gün Ortası

14:00 - Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 - Esra Erol’da

19:00 - ATV Ana Haber

19:20 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 - Hakim

22:10 - Hakim

00:30 - Bir Zamanlar Çukurova

02:45 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

18 Nisan Pazartesi Star Tv Yayın Akışı

13:00 - Gerçeğin Peşinde

16:00 - Pelin’in Mutfağı

18:30 - Star Haber

20:00 - Öldür Beni Sevgilim

22:30 - Öldür Beni Sevgilim

18 Nisan Pazartesi Fox Yayın Akışı

13:00 - En Hamarat Benim

16:00 - Fulya ile Umudun Olsun

19:00 - Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:30 - Yasak Elma

23:45 - Evlilik Hakkında Her Şey

02:15 - Son Yaz

03:00 - Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

18 Nisan Pazartesi TRT 1 Yayın Akışı

12:45 - Türkiye'nin Mutfağı

15:30 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

16:45 - Bir İyilik Hikayesi

17:00 - Ana Haber

17:25 - İddiaların Aksine

17:30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 - Ramazan Sevinci

20:05 - Alparslan: Büyük Selçuklu

00:15 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

01:30 - Kasaba Doktoru

02:50 - Sahur Bereketi

04:50 - Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

18 Nisan Pazartesi Tv8 Yayın Akışı

13:00 - Survivor Panorama

15:00 - Canım Annem

16:00 - Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 - Survivor All Star

00:15 - Survivor Ekstra

02:15 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan