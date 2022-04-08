Yeni dönemde 25 yaş altı müşteri sayısını arttırmak isteyen Garanti BBVA, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası kendi bünyelerinde geliştirmiş oldukları kredi kartı ürünlerinin başvuruları kabul etmeye başladığını duyurdu. İşte bankaların gençlere yönelik kredi kartı hizmetlerine ilişkin ayrıntılar…

Hem kendilerini hem de müşterilerini garanti altına almak isteyen bankalar, hizmetleri karşılığında herhangi bir ödeme sıkıntısı ile karşılaşmamak amacı ile genel olarak düzenli bir geliri olan müşteri sayılarını arttırmak isterler. Bankaların bu genelleyici tavırları, çoğu zaman herhangi bir geliri olmayan ama belki de desteğe herkesten daha çok ihtiyacı olan öğrencileri zor duruma sokmaktadır. Bu noktada yeni dönemde hizmet politikalarını güncelleyen ve öğrencileri de bünyesine dahil etmek isteyen Denizbank, Garanti BBVA ve Yapı Kredi Bankası, geliştirmiş oldukları kredi kartı hizmetlerinin avantajlı fırsatlarını kamuoyu ile paylaştı.

Denizbank D-Şarj Bonus Hizmeti 2022

Denizbank’ın gençler için özel olarak geliştirmiş olduğu D-Şarj Bonus kredi kartı hem yurt içinde hem de yurtdışında kullanılabiliyor. 6 aylık süre boyunca her ay en az 200 TL harcama söz veren gençlere, sözlerine karşın 10 TL bonus ödeniyor. Ayrıca restoran ve cafe harcamalarında yüzde 10 indirim imkânı tanınıyor. Yıllık aidat ücreti 3,5 TL olan bu karta DSARJ, T.C. kimlik no bilgilerini 3280’e göndererek başvuru yapılabiliyor.

Garanti BBVA Bonus Genç Hizmeti 2022

Emekliler ve diğer kategoride yer alan vatandaşlar için geliştirmiş olduğu avantajlı kampanyalar ile dikkat çeken özel bankalardan biri olan Garanti BBVA, yeni dönemin olumsuz ekonomik şartları çerçevesinde desteğe ihtiyacı olan bir diğer grup olan öğrenciler için de hizmet sunacağını açıkladı. Söz konusu hizmeti Bonus Genç ürünü ile sunacağını bildiren Garanti BBVA, ürünün ayrıntılarını paylaştı.

Garanti BBVA’nın 18- 25 aralığında olan gençler için geliştirmiş olduğu Bonus Genç hizmeti, yıllık kart aidatı almayan bir kredi kartı hizmetidir. Cafe ve restoranlarda yapılan harcamalarda 35 TL’ye kadar indirim avantajı sunan bu kart, Steam’de yapılan 30 TL ve üzeri harcamalara da 15 TL’lik Bonus hediye etmektedir. Ayrıca nakit avans çekme özelliği bulunan Bonus Genç, ilgili hizmetine yüzde 1,89 faiz uygulamakta ve 12 ay vade tanımaktadır.

Yapı Kredi Bankası Play Kart Hizmeti 2022

Yapı Kredi Bankası’nın 18-26 yaş aralığında yer alan gençler için geliştirmiş olduğu Play Kart, bir kredi kartı ürünüdür. Bu ürün aracılığı ile nakit avans kullanılabilmekte ve 2 günü aşmayan geri ödemeler için faiz ücreti alınmamaktadır. Üst sınırı 1300 TL olan Play Kart’a PLAY, T.C. kimlik no bilgilerini 4421’e göndererek başvuru yapılabiliyor.