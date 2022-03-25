Vakıfbank, icralık arsa satışı denince ilk akla gelen bankaların başında geliyor. Yıllardan beri bu anlamda geniş bir portföye sahip olan ve değerinin altında satışa çıkardığı arsalarla gündemdeki yerini koruyan Vakıfbank, yüzlerce yeni arsayı satışa koydu.

Vakıfbank, icralık arsa satışı denince ilk akla gelen bankaların başında geliyor. Yıllardan beri bu anlamda geniş bir portföye sahip olan ve değerinin altında satışa çıkardığı arsalarla gündemdeki yerini koruyan Vakıfbank, yüzlerce yeni arsayı satışa koydu.

Vakıfbank arsa satış sitesi üzerinden satıştaki arsalara göz atabilir, dilerseniz teklif şartlarını sağlamak kaydı ile hemen teklifinizi iletebilirsiniz.

Arsa fiyatları, konut fiyatlarındaki artış sebebiyle iyiden iyiye artmış durumda. Projelerini gerçekleştirmek ya da uzun vadede kazanç sağlamak isteyenler, arsa alırken ince eleyip sık dokumakta. Arsanın fiyatı kadar lokasyonu da son derece önemli. İyi bir yerde arsa bulanlar, bu fırsatı kaçırmamak adına aceleci davranıyor.

Vakıfbank, lokasyon açısından her biri birbirinden uygun icralık arsalarıyla bu sektörün vazgeçilmezleri arasında yer almakta. Siz de uygun fiyatlarla satışa çıkarılan icralık arsalardan birini satın alarak ister projenizi hayata geçirebilir, isterseniz ilerde oluşacak fiyat farkı ile yüksek kazanç elde edebilirsiniz.

Arsayı Bulmak da Finanse Etmek de Vakıfbank’tan

Vakıfbank, kelepir arsa satışının yanı sıra bu arsaların alımını yapmak isteyenlere finansal destek de sağlıyor. Her kredi türünde en uygun bankalardan biri olması, Vakıfbank’ı bu işte ön plana çıkarıyor. Diğer bankalarda bulamayacağınız uygun oranları Vakıfbank’ta bulabilirsiniz. Böylece hem arsa bulma, hem de finansman sağlama konusundaki ihtiyaçlarınızı tek elden sağlamış olacaksınız.

Arsa fiyatlarında son yıllarda yaşanan artış, bireylerin bu alanda yatırım yapmalarının en önemli sebebi. Sadece birkaç ay içerisinde bile arsa fiyatlarının ciddi oranda arttığı görülüyor. Alacağınız arsayı bir süre sonra çok iyi bir fiyata satabilir, böylece yatırımınızı kazanca dönüştürebilirsiniz.

Birçok banka elindeki arsaları uygun fiyatlarla satmaya hazırken Vakıfbank’ın elinde diğer bankalara nazaran daha fazla sayıda arsa olması, işleri sizin adınıza daha da kolaylaştıracak. Türkiye’nin birçok farklı bölgesindeki bu arsalardan kendiniz için en uygun olanını kolayca bulabileceksiniz.

Vakıfbank gayrimenkul satış sitesinde şu an için çok sayıda satılık arsa mevcut. Ayrıca dilerseniz bu arsaları il ve fiyat aralığı bazında da filtreleyebilirsiniz. En güncel satış listesine ulaşmak için bankanın internet sitesini ziyaret etmeniz yeterli. Arsa kategorisinde yer alan arsalardan birinin görseline tıkladığınızda o arsanın detay bilgilerine de kolayca erişebileceksiniz.