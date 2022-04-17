Pazar günlerinde evde Tv izlemek isteyen kişiler en çok hangi program ve dizilerin olduğunu merak etmekte. Peki bugün Tv’de neler var? İşte 17 Nisan Pazar Tv yayın akışı…

Pazar akşamında dizi izlemeyi tercih eden fakat kanallardaki dizi seçeneklerini bilmeyen izleyicilerin en çok yaptığı arama tv yayın akışı oldu. Peki bugün Tv’de hangi diziler var. İşte detaylar…

17 Nisan Pazar ATV Yayın Akışı

07:30 - Atv'de Hafta Sonu

10:00 - İkiz Patiler

12:00 - Dizi TV

12:50 - Hakim

15:50 - Yalnız Kurt

19:00 - ATV Ana Haber

19:20 - Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 - Adı Sevgi

17 Nisan Pazar Kanal D Yayın Akışı

08:30 - Konuştuktça

09:45 - Magazin D Pazar

12:15 - Arda ile Ramazan Mutfağı

13:00 - Arka Sokaklar

15:30 - Üç Kız Kardeş

18:45 - Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 - Yargı

17 Nisan Pazar Show Tv Yayın Akışı

10:00 - Pazar Sürprizi

13:00 - Bir Şansım Olsa

14:30 - Aziz

18:45 - Hafta Sonu Ana Haber

20:00 - Çöpçüler Kralı

21:45 - Banker Bilo

23:30 - Aziz

17 Nisan Pazar Fox Yayın Akışı

08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 - Ekonomi arası

11:30 - Kadının Eseri

12:30 - Aşk Mantık İntikam

14:00 - Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 - Mahkum

19:00 - Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 - Deli Deli Küpeli

22:45 - Küçük Yalanlar

17 Nisan Pazar Star Tv Yayın Akışı

09:00 - Bir Demet Tiyatro

11:00 - Tülin Şahin ile Moda

12:00 - Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 - Kaderimin Oyunu

16:45 - Pelin'in Mutfağı

18:45 - Star Haber

20:00 - Çok Güzel Hareketler 2

23:30 - Kaderimin Oyunu

17 Nisan Pazar TRT 1 Yayın Akışı

05:48 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 - Kalk Gidelim

08:55 - Kara Tahta

11:50 - Enine Boyuna

13:00 - Bir İyilik Hikayesi

13:10 - Kasaba Doktoru

16:15 - Ramazan Günlüğü

17:00 - Ana Haber

17:30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 - Ramazan Sevinci

20:05 - Teşkilat

17 Nisan Pazar Tv8 Yayın Akışı