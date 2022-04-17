Pazar günlerinde evde Tv izlemek isteyen kişiler en çok hangi program ve dizilerin olduğunu merak etmekte. Peki bugün Tv’de neler var? İşte 17 Nisan Pazar Tv yayın akışı…
Pazar akşamında dizi izlemeyi tercih eden fakat kanallardaki dizi seçeneklerini bilmeyen izleyicilerin en çok yaptığı arama tv yayın akışı oldu. Peki bugün Tv’de hangi diziler var. İşte detaylar…
17 Nisan Pazar ATV Yayın Akışı
- 07:30 - Atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - İkiz Patiler
- 12:00 - Dizi TV
- 12:50 - Hakim
- 15:50 - Yalnız Kurt
- 19:00 - ATV Ana Haber
- 19:20 - Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20:10 - Adı Sevgi
17 Nisan Pazar Kanal D Yayın Akışı
- 08:30 - Konuştuktça
- 09:45 - Magazin D Pazar
- 12:15 - Arda ile Ramazan Mutfağı
- 13:00 - Arka Sokaklar
- 15:30 - Üç Kız Kardeş
- 18:45 - Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 - Yargı
17 Nisan Pazar Show Tv Yayın Akışı
- 10:00 - Pazar Sürprizi
- 13:00 - Bir Şansım Olsa
- 14:30 - Aziz
- 18:45 - Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 - Çöpçüler Kralı
- 21:45 - Banker Bilo
- 23:30 - Aziz
17 Nisan Pazar Fox Yayın Akışı
Gözden kaçırmayın16 Nisan Cumartesi 2022 Tv Yayın Akışı! ATV, Star Tv, Show, Kanal D, TRT1, Fox, Tv8 Yayın Akışı
- 08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 - Ekonomi arası
- 11:30 - Kadının Eseri
- 12:30 - Aşk Mantık İntikam
- 14:00 - Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 15:30 - Mahkum
- 19:00 - Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:30 - Deli Deli Küpeli
- 22:45 - Küçük Yalanlar
17 Nisan Pazar Star Tv Yayın Akışı
- 09:00 - Bir Demet Tiyatro
- 11:00 - Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 - Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 - Kaderimin Oyunu
- 16:45 - Pelin'in Mutfağı
- 18:45 - Star Haber
- 20:00 - Çok Güzel Hareketler 2
- 23:30 - Kaderimin Oyunu
17 Nisan Pazar TRT 1 Yayın Akışı
- 05:48 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 05:50 - Kalk Gidelim
- 08:55 - Kara Tahta
- 11:50 - Enine Boyuna
- 13:00 - Bir İyilik Hikayesi
- 13:10 - Kasaba Doktoru
- 16:15 - Ramazan Günlüğü
- 17:00 - Ana Haber
- 17:30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 19:00 - Ramazan Sevinci
- 20:05 - Teşkilat
17 Nisan Pazar Tv8 Yayın Akışı
- 06:30 - Oynat Bakalım
- 08:30 - Çook Yaşa
- 09:45 - 10 Yaş Genç
- 10:30 - Gazete Magazin
- 13:00 - Survivor Panaroma
- 15:00 - Annenin Sırrıdır Çocuk
- 17:45 - Survivor All Star
- 20:00 -Survivor All Star