Ankara ve İzmir bölgelerinde yaşayan vatandaşlar işlerini halledebilmek için 17 Nisan Pazar günü nöbetçi noter listesine ihtiyaç duymakta. 17 Nisan 2022 tarihinde Ankara ve İzmir'de hangi noterler açık olacak? Ankara ve İzmir'de açılacak nöbetçi noterler tüm işlemleri yapıyor mu?

Ankara ve İzmir bölgelerinde yaşayan vatandaşlar işlerini halledebilmek için 17 Nisan Pazar günü nöbetçi noter listesine ihtiyaç duymakta. 17 Nisan 2022 tarihinde Ankara ve İzmir'de hangi noterler açık olacak? Ankara ve İzmir'de açılacak nöbetçi noterler tüm işlemleri yapıyor mu?

Vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan noterler, kişilerin önemli işlemlerini hızlı şekilde halledebilmeleri için hizmet vermektedir. Bu kurumlar 2019 senesinde alınan kararla birlikte sadece haftaiçi değil hafta sonları da hizmet vermeye devam etmektedirler. Yeni yapılan düzenlemeyle birlikte önemli işlemler sadece haftaiçinde değil haftasonu ve tatillerde de yapılabilmektedir.

Yeni yapılan düzenleme vatandaşları sevindirirken hangi noterlerin açık olup olmadığı da sıklıkla merak ediliyor. Haberimizde sizlere 17 Nisan Pazar günü Ankara ve İzmir'de hizmet veren tüm nöbetçi noterlerin listesi bulunurken aynı zamanda adresleri ve telefon numaraları da alt kısımda belirtilmiştir. Belirli hizmetleri verebilen nöbetçi noterler kişilerin işlemlerini hızlı şekilde halledebilmesini sağlar.

17 Nisan Pazar Ankara Nöbetçi Noterler

Noter Adı : Ankara 6

Noterin Adı : Kıymet Başkaya

Adres : Bayındır 1.Sok. No.5/12 Kızılay 06440 Çankaya/Ankara

Telefon : 0 312 430 34 11

Noter Adı : Akyurt 1

Noterin Adı : Dilek Karaçakır

Adres : Beyazıt Mah. Ankara Cad. No.9/B Akyurt/Ankara

Telefon : 0 312 844 03 28

Noter Adı : Sincan 1

Noterin Adı : Hadi Türkay

Adres : Atatürk Mah.Vatan Cd. No:1/16 06930 Sincan/Ankara

Telefon : 0 312 270 97 72

Noter Adı : Yenimahalle 3

Noterin Adı : İbrahim Ateş

Adres : 100.Yıl Bulvarı Giriş H.K:2 No.17-25 Ostim 06370 Yenimahalle/Ankara

Telefon : 0 312 354 40 82

17 Nisan Pazar İzmir Nöbetçi Noterler

Noter Adı : İzmir 15

Noterin Adı : Gülizar Topçu

Adres : Gazi Bulvarı 1343 Sok. No:2/1 Çankaya 35240 Konak/İzmir

Telefon : 0 232 425 36 05

Noter Adı : Bornova 1

Noterin Adı : Muammer Tokgöz

Adres : Mustafa Kemal Cd.150..Sok No.5/A 35040 Bornova/İzmir

Telefon : 0 232 388 15 75

Noter Adı : İzmir 31