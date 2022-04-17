Ankara ve İzmir bölgelerinde yaşayan vatandaşlar işlerini halledebilmek için 17 Nisan Pazar günü nöbetçi noter listesine ihtiyaç duymakta. 17 Nisan 2022 tarihinde Ankara ve İzmir'de hangi noterler açık olacak? Ankara ve İzmir'de açılacak nöbetçi noterler tüm işlemleri yapıyor mu?
Ankara ve İzmir bölgelerinde yaşayan vatandaşlar işlerini halledebilmek için 17 Nisan Pazar günü nöbetçi noter listesine ihtiyaç duymakta. 17 Nisan 2022 tarihinde Ankara ve İzmir'de hangi noterler açık olacak? Ankara ve İzmir'de açılacak nöbetçi noterler tüm işlemleri yapıyor mu?
Vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan noterler, kişilerin önemli işlemlerini hızlı şekilde halledebilmeleri için hizmet vermektedir. Bu kurumlar 2019 senesinde alınan kararla birlikte sadece haftaiçi değil hafta sonları da hizmet vermeye devam etmektedirler. Yeni yapılan düzenlemeyle birlikte önemli işlemler sadece haftaiçinde değil haftasonu ve tatillerde de yapılabilmektedir.
Yeni yapılan düzenleme vatandaşları sevindirirken hangi noterlerin açık olup olmadığı da sıklıkla merak ediliyor. Haberimizde sizlere 17 Nisan Pazar günü Ankara ve İzmir'de hizmet veren tüm nöbetçi noterlerin listesi bulunurken aynı zamanda adresleri ve telefon numaraları da alt kısımda belirtilmiştir. Belirli hizmetleri verebilen nöbetçi noterler kişilerin işlemlerini hızlı şekilde halledebilmesini sağlar.
17 Nisan Pazar Ankara Nöbetçi Noterler
Noter Adı : Ankara 6
- Noterin Adı : Kıymet Başkaya
- Adres : Bayındır 1.Sok. No.5/12 Kızılay 06440 Çankaya/Ankara
- Telefon : 0 312 430 34 11
Noter Adı : Akyurt 1
- Noterin Adı : Dilek Karaçakır
- Adres : Beyazıt Mah. Ankara Cad. No.9/B Akyurt/Ankara
- Telefon : 0 312 844 03 28
Noter Adı : Sincan 1
- Noterin Adı : Hadi Türkay
- Adres : Atatürk Mah.Vatan Cd. No:1/16 06930 Sincan/Ankara
- Telefon : 0 312 270 97 72
Noter Adı : Yenimahalle 3
- Noterin Adı : İbrahim Ateş
- Adres : 100.Yıl Bulvarı Giriş H.K:2 No.17-25 Ostim 06370 Yenimahalle/Ankara
- Telefon : 0 312 354 40 82
17 Nisan Pazar İzmir Nöbetçi Noterler
Noter Adı : İzmir 15
Gözden kaçırmayınReklam-İndirim Kılavuzu Ticaret Bakanlığı Tarafından Yayımlandı! Reklam-İndirim Kılavuzu Neleri İçeriyor?
- Noterin Adı : Gülizar Topçu
- Adres : Gazi Bulvarı 1343 Sok. No:2/1 Çankaya 35240 Konak/İzmir
- Telefon : 0 232 425 36 05
Noter Adı : Bornova 1
- Noterin Adı : Muammer Tokgöz
- Adres : Mustafa Kemal Cd.150..Sok No.5/A 35040 Bornova/İzmir
- Telefon : 0 232 388 15 75
Noter Adı : İzmir 31
- Noterin Adı : Emine Süheyla Kayra
- Adres : Ayküsan Merkez Çarşı K:2 No.254 35070 Bornova/İzmir
- Telefon : 0 232 436 57 83