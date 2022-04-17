Döviz kurlarından oldukça etkilenen altın 17 Nisan fiyatlarıyla şaşırttı. Altın yatırımı yapmak isteyen pek çok kişi bugün itibari ile gözlerini altın fiyatlarına dikti. Peki 17 Nisan Altın Fiyatları Kaç TL? Gram, Çeyrek Fiyatları Ne Kadar? Güncel Altın Fiyatları...

Dolar kuru ve enflasyonla birlikte pek çok etkilenmeye devam ederken son dönemlerde vatandaşı şaşırtmayı başaran en çok altın fiyatları oldu. Uzun süredir vatandaşın kuyumcuya uğramaya korktuğu altın fiyatları 15 Nisan'dan bu yana herhangi bir düşüş yaşamadı.

döviz kurlarından en çok etkilenen altın vatandaş için yavaş yavaş bir hayal olmaya devam ediyor. Alımın oldukça güçleştiği şu dönemlerde altın fiyatları fazla geliyor. Altının güncel takibini gerçekleştiren vatandaş 17 Nisan altın fiyatlarını oldukça merak etti. 17 Nisan altın fiyatlarıyla birlikte çeyrek altın ve gram altının akıbeti de oldukça merak konusu oldu.

17 Nisan Gram Altın Ne Kadar?

Rusya-Ukrayna savaşı, artan enflasyon ve dolar kurunun sürekli olarak yükselmesi gibi durumlar alım gücünü zorlaştırmaya devam ediyor. Özellikle de korona virüs dönemiyle birlikte tüm dünya hem ekonomik hem de manevi açıdan bu durumdan etkilenmiş ve bu virüsün açığının kapatılması için sıkı çalışmalar yürütülmeye başlanmıştı. Hala devam eden çalışmalarla birlikte hayatın pahalı, alımın ise zorlu oluşu vatandaşı isyan ettirdi.

Hem mutfak ihtiyaçlarının hem de motorin, benzin, sigara, alkol, doğalgaz, elektrik gibi her şeye sık sık zammın uygulanması vatandaş için oldukça zorlaştırıcı bir etken oldu. Vatandaş birikim ve yatırıma gözü çevirirken en çok altın fiyatları merak edildi. İşte 17 nisan gram, çeyrek altın fiyatları...

Gram Altın Fiyatı

Alış: 460,35TL.

Satış: 460,49TL.

Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 741,00 TL.

Satış: 758,00 TL.

Yarım Altın

Alış: 1.473 TL.

Satış: 1.517 TL.

Tam Altın Fiyatı

Alış: 2.981 TL.

Satış: 3.058 TL.

Ziynet Altın Fiyatı

Alış: 2.979 TL.

Satış: 3,055 TL.