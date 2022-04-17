Futbolseverler tarafından sürekli olarak takip edilen maç takviminde bugün hangi müsabakalar bulunuyor? Oynanacak maçlar saat kaçta ve hangi platform üzerinden yayınlanacak?

Futbolseverler tarafından sürekli olarak takip edilen maç takviminde bugün hangi müsabakalar bulunuyor? Oynanacak maçlar saat kaçta ve hangi platform üzerinden yayınlanacak? Vatandaşlar bu sorulara yanıt bulabilmek için internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Son zamanlarda artan platformlar nedeniyle maçların hangi kanalda yayımlanacağı sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı.

17 Nisan Pazar gününde oynanacak önemli maçları ve hangi platform üzerinden yayınlanacağını öğrenmek isteyen kişiler araştırma yapmaya başladı. Platformların artmasıyla birlikte internet üzerinden izlenebilen maçlar büyük heyecana ortak olunmasını sağlıyor. Yeni platformlarla birlikte kişiler istedikleri yerden maçları izleyebiliyor.

Exxen, Bein Sports ve Smart Spor platformları sayesinde kişiler nerede olursa olsun maç heyecanına ortak olarak hiçbir gelişmeden habersiz kalmıyor. Yeni gelişen platformlar sayesinde kişiler evlerinde olmasa bile tüm mekanlardan canlı şekilde istedikleri maçı seyredebiliyor. Hal böyle olunca insanlar günlük olarak izlemek istediği tüm karşılaşmaların hangi platformda ve saat kaçta olduğunu merak ediyor. 17 Nisan Pazar günü akşamında oynanacak tüm maçların listesi şu şekilde;

17 Nisan Pazar Oynanacak Tüm Maçlar ve Yayımlanacağı Platform Listesi

12:00 Beşiktaş - Ankara BB (Kadınlar) YouTube/Beşiktaş

13:30 Konyaspor - Gaziantep FK beIN Sports 1

14:00 Nice - Lorient beIN Connect

14:30 Darmstadt 98 - Schalke 04 beIN Connect

14:30 Werder Bremen - Nürnberg beIN Connect

15:00 Granada - Levante Smart Spor

16:00 Ankaragücü - Adanaspor TRTSpor

16:00 Kasımpaşa - Adana Demirspor beIN Sports 1

16:00 Metz - Clermont beIN Connect

16:00 Montpellier - Reims beIN Connect

16:00 Nantes - ANgers beIN Connect

16:00 Troyes - Strasbourg beIN Connect

16:15 Newcastle United - Leicester City S Sport

16:15 West Ham United - Burnley S Sport

16:30 Arminia Bielefeld - Bayern Münih beIN Connect

18:05 Lyon - Bordeaux beIN Connect

18:30 Hoffenheim - Greuther Fürth beIN Connect

18:30 Union Berlin - E.Frankfurt beIN Connect

18:30 Wolverhampton - Manchester City S Sport

20:30 Smasunspor - Eyüpspor TRTSpor

20:30 B. Leverkusen - Leipzig beIN Connect

20:30 Giresunspor - Beşiktaş beIN Sports 1

21:45 PSG - Montpellier beIN Connect

22:00 Sevilla - Real Madrid Smart Spor

22:30 Sporting Lisbon - Benfica S Sport