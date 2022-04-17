Futbolseverler tarafından sürekli olarak takip edilen maç takviminde bugün hangi müsabakalar bulunuyor? Oynanacak maçlar saat kaçta ve hangi platform üzerinden yayınlanacak?
Futbolseverler tarafından sürekli olarak takip edilen maç takviminde bugün hangi müsabakalar bulunuyor? Oynanacak maçlar saat kaçta ve hangi platform üzerinden yayınlanacak? Vatandaşlar bu sorulara yanıt bulabilmek için internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Son zamanlarda artan platformlar nedeniyle maçların hangi kanalda yayımlanacağı sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı.
17 Nisan Pazar gününde oynanacak önemli maçları ve hangi platform üzerinden yayınlanacağını öğrenmek isteyen kişiler araştırma yapmaya başladı. Platformların artmasıyla birlikte internet üzerinden izlenebilen maçlar büyük heyecana ortak olunmasını sağlıyor. Yeni platformlarla birlikte kişiler istedikleri yerden maçları izleyebiliyor.
Exxen, Bein Sports ve Smart Spor platformları sayesinde kişiler nerede olursa olsun maç heyecanına ortak olarak hiçbir gelişmeden habersiz kalmıyor. Yeni gelişen platformlar sayesinde kişiler evlerinde olmasa bile tüm mekanlardan canlı şekilde istedikleri maçı seyredebiliyor. Hal böyle olunca insanlar günlük olarak izlemek istediği tüm karşılaşmaların hangi platformda ve saat kaçta olduğunu merak ediyor. 17 Nisan Pazar günü akşamında oynanacak tüm maçların listesi şu şekilde;
17 Nisan Pazar Oynanacak Tüm Maçlar ve Yayımlanacağı Platform Listesi
12:00 Beşiktaş - Ankara BB (Kadınlar) YouTube/Beşiktaş
13:30 Konyaspor - Gaziantep FK beIN Sports 1
14:00 Nice - Lorient beIN Connect
14:30 Darmstadt 98 - Schalke 04 beIN Connect
14:30 Werder Bremen - Nürnberg beIN Connect
15:00 Granada - Levante Smart Spor
16:00 Ankaragücü - Adanaspor TRTSpor
16:00 Kasımpaşa - Adana Demirspor beIN Sports 1
16:00 Metz - Clermont beIN Connect
16:00 Montpellier - Reims beIN Connect
16:00 Nantes - ANgers beIN Connect
16:00 Troyes - Strasbourg beIN Connect
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16:15 Newcastle United - Leicester City S Sport
16:15 West Ham United - Burnley S Sport
16:30 Arminia Bielefeld - Bayern Münih beIN Connect
18:05 Lyon - Bordeaux beIN Connect
18:30 Hoffenheim - Greuther Fürth beIN Connect
18:30 Union Berlin - E.Frankfurt beIN Connect
18:30 Wolverhampton - Manchester City S Sport
20:30 Smasunspor - Eyüpspor TRTSpor
20:30 B. Leverkusen - Leipzig beIN Connect
20:30 Giresunspor - Beşiktaş beIN Sports 1
21:45 PSG - Montpellier beIN Connect
22:00 Sevilla - Real Madrid Smart Spor
22:30 Sporting Lisbon - Benfica S Sport