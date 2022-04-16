Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Ünlüler takımı sonrasında 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı merak ediliyor.

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Ünlüler takımı sonrasında konseyde Evrim'in adı çıktı. Gönüllüler takımında ilk eleme adayının Evrim olmasının sonrasında bu akşam yarışmacılar 2.dokunulmazlık oyunu için mücadeleye çıkacak. Gönüllüler takımının mutlak kazanması gereken oyunda kim galip geldi merak ediliyor. 16 Nisan Cumartesi Survivor All Star 2.Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?

16 Nisan Survivor All Star 2. Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?

Survivor'da bu akşam çok önemli bir dokunulmazlık oyunu oynanırken gerilimli anlar izleyicileri şok etti. Survivor'ın en zorlu parkurunda büyük bir heyecana sahne olacak olan dokunulmazlık oyununda kim oyunu kazandı?

Ünlüler ve Gönüllüler'in kıyasıya mücadelesinden galip gelen taraf kim oldu? İşte detaylar..

Sosyal medyada yer alan iddialara göre dokunulmazlık oyununun galibinin Gönüllüler takımı olduğu iddia edildi.

SURVİVOR'DA BU HAFTA NELER YAŞANDI?

Survivor’da haftanın dokunulmazlıklarından birini kazanan takım ifşa oldu! Dün Survivor Türkiye’nin resmi Instagram hesabında yanlışlıkla yapılan paylaşımda önceden verilmemiş olan ödüllerden birinin görsellerinin paylaşılması sonrasında kazanan takımın Ünlüler takımı olduğu ifşalandı. Hangi ödül esnasında çekilmiş olduğu belirlenemeyen görsellerde Ünlüler’in daha önce buluşmadığı bir ödülle buluşması ya bu akşamki ya da yarın akşamki dokunulmazlık ile ödülü kesin olarak kazanmış olduklarını ispatladı.

16 Nisan 2.dokunulmazlık oyunu için ise yarışmacılar büyük bir mücadeleye çıkacak iken dokunulmazlığı kimin kazandığı merak ediliyor. İlk oyun galibinin ifşa olması sonrasında ise bu akşam farklı bir parkur oyunu izleyicilerin karşısına çıkacak. Sosyal medyada yer alan iddaa ve tahminlere göre ise ikinci dokunulmazlığı Gönüllüler takımının aldığı iddia ediliyor.

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler Takımı Kalan Oyuncular

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Ayşe Yüksel