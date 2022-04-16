Tv'de ne izlemek istediğine karar veremeyen izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri de Tv yayın akışı olmaktadır. Peki bugün Tv'de neler var? İşte 16 Nisan Cumartesi Tv Yayın akışı...

Tv seyircilerinin en çok merak ettiği konulardan biri de bugün Tv yayın akışında neler olduğu oldu. 16 Nisan Cumartesi günü gün içerisinde ya da akşam Tv izlemek isteyenler bugün Tv'de neler olduğu hakkında pek çok arama yaptı. Peki bugün Tv'de hangi program ve diziler var? İşte 16 Nisan Cumartesi 2022 Tv Yayın Akışı!

16 Nisan Cumartesi Kanal D Yayın Akışı

06.30 - Sihirli Annem

08.30 - Konuştukça

09.45 - Magazin D Cumartesi

12.45 - Arda'nın Ramazan Mutfağı

13.30 - Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

14.30 - Camdaki KIz

16.39 - Yargı

18.45 - Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 - Şarkılar Bizi Söyler

16 Nisan Cumartesi Star Tv Yayın Akışı

09.30 - Çizgi Film Kuşağı

10.00 - Burcu ile Hafta Sonu

12.00 - Bir Demet Tiyatro

14.00 - Yerli dizi tekrar/sinema

16.45 - Pelin'in Mutfağı

18.45 - Star Haber

20.00 - Dipte

16 Nisan Cumartesi Fox Yayın Akışı

08.30 - Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 - Ekonomi Arası

11.30 - Kamera Arkası

12.15 - Evlilik Hakkında Her Şey

15.30 - Yasak Elma

19.00 - Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.30 - Mahkum

23.30 - Sosyetik Gelin

16 Nisan Cumartesi ATV Yayın Akışı

07.30 - Atv'de Hafta Sonu

10.00 - Adı Sevgi

13.30 - Hakim

16.00 - Hakim

19.00 - ATV Ana Haber

19.20 - Nihat Hatipoğlu ile İftar

20.10 - Kardeşlerim

16 Nisan Cumartesi Show Tv Yayın Akışı

10.00 - Cumartesi Sürprizi

13.00 - Bir Şansım Olsa

14.30 - Aziz

18.45 - Hafta Sonu Ana Haber

20.00 - Güldür Güldür Show

23.45 - Büyük Beyaz

16 Nisan Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı

06.28 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.30 - Kalk Gidelim

09.45 - Kara Tahta

13.15 - Kasaba Doktoru

16.30 - Ramazan Günlüğü

17.00 - Ana Haber

17.30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19.00 - Ramazan Sevinci

20.05 - Gönül Dağı

16 Nisan Cumartesi Tv8 Yayın Akışı