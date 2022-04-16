Tv'de ne izlemek istediğine karar veremeyen izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri de Tv yayın akışı olmaktadır. Peki bugün Tv'de neler var? İşte 16 Nisan Cumartesi Tv Yayın akışı...
Tv seyircilerinin en çok merak ettiği konulardan biri de bugün Tv yayın akışında neler olduğu oldu. 16 Nisan Cumartesi günü gün içerisinde ya da akşam Tv izlemek isteyenler bugün Tv'de neler olduğu hakkında pek çok arama yaptı. Peki bugün Tv'de hangi program ve diziler var? İşte 16 Nisan Cumartesi 2022 Tv Yayın Akışı!
16 Nisan Cumartesi Kanal D Yayın Akışı
- 06.30 - Sihirli Annem
- 08.30 - Konuştukça
- 09.45 - Magazin D Cumartesi
- 12.45 - Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 13.30 - Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
- 14.30 - Camdaki KIz
- 16.39 - Yargı
- 18.45 - Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20.00 - Şarkılar Bizi Söyler
16 Nisan Cumartesi Star Tv Yayın Akışı
- 09.30 - Çizgi Film Kuşağı
- 10.00 - Burcu ile Hafta Sonu
- 12.00 - Bir Demet Tiyatro
- 14.00 - Yerli dizi tekrar/sinema
- 16.45 - Pelin'in Mutfağı
- 18.45 - Star Haber
- 20.00 - Dipte
16 Nisan Cumartesi Fox Yayın Akışı
- 08.30 - Çalar Saat Hafta Sonu
- 11.15 - Ekonomi Arası
- 11.30 - Kamera Arkası
- 12.15 - Evlilik Hakkında Her Şey
- 15.30 - Yasak Elma
- 19.00 - Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20.30 - Mahkum
- 23.30 - Sosyetik Gelin
16 Nisan Cumartesi ATV Yayın Akışı
- 07.30 - Atv'de Hafta Sonu
- 10.00 - Adı Sevgi
- 13.30 - Hakim
- 16.00 - Hakim
- 19.00 - ATV Ana Haber
- 19.20 - Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20.10 - Kardeşlerim
16 Nisan Cumartesi Show Tv Yayın Akışı
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- 10.00 - Cumartesi Sürprizi
- 13.00 - Bir Şansım Olsa
- 14.30 - Aziz
- 18.45 - Hafta Sonu Ana Haber
- 20.00 - Güldür Güldür Show
- 23.45 - Büyük Beyaz
16 Nisan Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı
- 06.28 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06.30 - Kalk Gidelim
- 09.45 - Kara Tahta
- 13.15 - Kasaba Doktoru
- 16.30 - Ramazan Günlüğü
- 17.00 - Ana Haber
- 17.30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 19.00 - Ramazan Sevinci
- 20.05 - Gönül Dağı
16 Nisan Cumartesi Tv8 Yayın Akışı
- 08.30 - Çook Yaşa
- 09.45 - Süper 1 Takım
- 10.00 - Bir Yemek Olsan
- 10.45 - Canım Annem
- 13.00 - Survivor Panaroma
- 15.00 - Yerli Sinema
- 17.45 - Survivor All Star
- 20.00 - Survivor All Star