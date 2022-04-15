Türkiye'nin en çok izlenen TV kanallarıyla ilgili en çok arama yapılan kategorilerden biri yayın akışlarıdır. Vatandaşlar hangi kanalda hangi dizi, film, haber, maç ve programları bulabileceğini sıkı bir şekilde araştırmaktadır. Peki; bugün, 15 Nisan 2022 Cuma günü TV'de neler var?

Pek çok vatandaş televizyonda hangi programın hangi saatlerde yayınlanacağını internetten araştırıyor. Pek çok hesap ve sayfa ise yalnızca bir ya da iki kanalın yayın akışını vatandaşlara sunuyor. Peki; bugün TV'de hangi programlar var? Vatandaşlar hangi programları saat kaçta izleyebilir? İşte bugünün, 15 Nisan 2022 Cuma gününün TV Yayın Akışı!

15 Nisan 2022 TRT 1 Yayın Akışı

09:05 - Ramazan Klipleri

10:15 - Alişanla Gülümse Hayata

15:30 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 - Ana Haber ( Canlı)

19:00 - Ramazan Sevinci

20:05 - Kasaba Doktoru

15 Nisan 2022 Star TV Yayın Akışı

09.45 - Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 - Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 - Söz

18.40 - Star Haber

20:00 - Her Şey Aşktan

15 Nisan 2022 Show TV Yayın Akışı

08:15 - Bu Sabah

10:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 - Gelin Evi

15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 - Show Ana Haber

20:00 - Aziz

15 Nisan 2022 ATV Yayın Akışı

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - ATV Gün Ortası

14:00 - Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 - Esra Erol'da

19:00 - ATV Ana Haber

19:20 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 - Yalnız Kurt

15 Nisan 20222 Kanal D Yayın Akışı

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

13:00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 - Arka Sokaklar

18:45 - Kanal D Ana Haber Bülteni

20:00 - Arka Sokaklar

15 Nisan 2022 Fox TV Yayın Akışı

08:00 - Çalar Saat

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 - Mehmet Özer İle Mutfakta Ramazan

13:00 - En Hamarat Benim

16:30 - Fulya ile Umudun Olsun

19:00 - FOX Ana Haber

20:30 - Aşk, Mantık, İntikam

15 Nisan 2022 Kanal 7 Yayın Akışı

09:15 - Sen Üzülme

11:00 - Hz. Yusuf

12:30 - Nermin'in Enfes Mutfağı

13:30 - Baş Tacım

15:30 - Can Yoldaşım

18:00 - Kanal 7 Haber Saati

18:50 - İftar Sati

20.00 - Emanet

15 Nisan 2022 TV8 Yayın Akışı