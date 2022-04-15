Türkiye'nin en çok izlenen TV kanallarıyla ilgili en çok arama yapılan kategorilerden biri yayın akışlarıdır. Vatandaşlar hangi kanalda hangi dizi, film, haber, maç ve programları bulabileceğini sıkı bir şekilde araştırmaktadır. Peki; bugün, 15 Nisan 2022 Cuma günü TV'de neler var?
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Pek çok vatandaş televizyonda hangi programın hangi saatlerde yayınlanacağını internetten araştırıyor. Pek çok hesap ve sayfa ise yalnızca bir ya da iki kanalın yayın akışını vatandaşlara sunuyor. Peki; bugün TV'de hangi programlar var? Vatandaşlar hangi programları saat kaçta izleyebilir? İşte bugünün, 15 Nisan 2022 Cuma gününün TV Yayın Akışı!
15 Nisan 2022 TRT 1 Yayın Akışı
- 09:05 - Ramazan Klipleri
- 10:15 - Alişanla Gülümse Hayata
- 15:30 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
- 17:00 - Ana Haber ( Canlı)
- 19:00 - Ramazan Sevinci
- 20:05 - Kasaba Doktoru
15 Nisan 2022 Star TV Yayın Akışı
- 09.45 - Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 - Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 - Söz
- 18.40 - Star Haber
- 20:00 - Her Şey Aşktan
15 Nisan 2022 Show TV Yayın Akışı
- 08:15 - Bu Sabah
- 10:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 - Gelin Evi
- 15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 - Show Ana Haber
- 20:00 - Aziz
15 Nisan 2022 ATV Yayın Akışı
- 08:00 - Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - ATV Gün Ortası
- 14:00 - Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 - Esra Erol'da
- 19:00 - ATV Ana Haber
- 19:20 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20:10 - Yalnız Kurt
15 Nisan 20222 Kanal D Yayın Akışı
- 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 - Yaprak Dökümü
- 13:00 - Gelinim Mutfakta
- 16:00 - Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 16:45 - Arka Sokaklar
- 18:45 - Kanal D Ana Haber Bülteni
- 20:00 - Arka Sokaklar
15 Nisan 2022 Fox TV Yayın Akışı
- 08:00 - Çalar Saat
- 10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:15 - Mehmet Özer İle Mutfakta Ramazan
- 13:00 - En Hamarat Benim
- 16:30 - Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 - FOX Ana Haber
- 20:30 - Aşk, Mantık, İntikam
15 Nisan 2022 Kanal 7 Yayın Akışı
- 09:15 - Sen Üzülme
- 11:00 - Hz. Yusuf
- 12:30 - Nermin'in Enfes Mutfağı
- 13:30 - Baş Tacım
- 15:30 - Can Yoldaşım
- 18:00 - Kanal 7 Haber Saati
- 18:50 - İftar Sati
- 20.00 - Emanet
15 Nisan 2022 TV8 Yayın Akışı
- 08:30 - Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 15:00 - Canım Annem
- 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 - Survivor All Star