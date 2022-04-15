Futbol severler tüm futbol müsabakalarını takip ederken maçların hangi platform üzerinden saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. 15 Nisan Cuma 2022 hangi futbol maçları oynanacak?

Futbol severler tüm futbol müsabakalarını takip ederken maçların hangi platform üzerinden saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. 15 Nisan Cuma 2022 hangi futbol maçları oynanacak? Tüm liglerdeki futbol heyecanı herkes tarafından merak ediliyor. Günün en önemli karşılaşmaları hangi platform üzerinden yayımlanacak?

Futbol severler gelişen yayın platformları sayesinde istedikleri yerden maç heyecanına ortak olabiliyor. Yayıncı platformların artan teknoloji sayesinde telefonlarımıza kadar yayımlayabildiği futbol müsabakaları herkes tarafından takip ediliyor. En popüler liglerin ve UEFA maçlarını istediği yerden izleyen kişiler platformun sunduğu diğer avandajlardan da yararlanabiliyor. Yayıncı platformların maç yayını saatlerinin kaç olduğu da herkes tarafından merak edilmiş durumda. Karşınızda tüm liglerin en önemli karşılaşma saatleri ve yayımlanacağı platform listesi;

15 Nisan Cuma Yapılacak Futbol Müsabakaları

12:45 Macarthur Bulls - Brisbane Roar beIN Connect

20:00 Spezia - Inter S Sport

20:30 İstanbulspor - Bursaspor TRT Spor

20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük beIN Sports 1

20:30 Kayserispor - Ç. Rizespor beIN Sports 2

22:00 Milan - Genoa S Sport

22:00 Rennes - Monaco beIN Connect

22:00 Real Sociedad - Real Betis Smart Spor

16 Nisan Cumartesi Yapılacak Futbol Müsabakaları