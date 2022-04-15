Futbol severler tüm futbol müsabakalarını takip ederken maçların hangi platform üzerinden saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. 15 Nisan Cuma 2022 hangi futbol maçları oynanacak?
Futbol severler tüm futbol müsabakalarını takip ederken maçların hangi platform üzerinden saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. 15 Nisan Cuma 2022 hangi futbol maçları oynanacak? Tüm liglerdeki futbol heyecanı herkes tarafından merak ediliyor. Günün en önemli karşılaşmaları hangi platform üzerinden yayımlanacak?
Futbol severler gelişen yayın platformları sayesinde istedikleri yerden maç heyecanına ortak olabiliyor. Yayıncı platformların artan teknoloji sayesinde telefonlarımıza kadar yayımlayabildiği futbol müsabakaları herkes tarafından takip ediliyor. En popüler liglerin ve UEFA maçlarını istediği yerden izleyen kişiler platformun sunduğu diğer avandajlardan da yararlanabiliyor. Yayıncı platformların maç yayını saatlerinin kaç olduğu da herkes tarafından merak edilmiş durumda. Karşınızda tüm liglerin en önemli karşılaşma saatleri ve yayımlanacağı platform listesi;
15 Nisan Cuma Yapılacak Futbol Müsabakaları
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- 12:45 Macarthur Bulls - Brisbane Roar beIN Connect
- 20:00 Spezia - Inter S Sport
- 20:30 İstanbulspor - Bursaspor TRT Spor
- 20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük beIN Sports 1
- 20:30 Kayserispor - Ç. Rizespor beIN Sports 2
- 22:00 Milan - Genoa S Sport
- 22:00 Rennes - Monaco beIN Connect
- 22:00 Real Sociedad - Real Betis Smart Spor
16 Nisan Cumartesi Yapılacak Futbol Müsabakaları
- 12:45 Newcastle Jets - Melbourne Victory beIN Connect
- 13:30 Balıkesirspor - Menemenspor TRTSpor
- 13:30 Hatayspor - Sivasspor beIN Sports 1
- 13:30 Cagliari - Sassuolo S Sport
- 14:30 Tottenham - Brighton S Sport
- 14.30 Saundhausen - St. Pauli beIN Connect
- 14:30 Dynamo Dresden - Holstein Kiel beIN Connect
- 15:00 Elche - Mllorca Smart Spor
- 15:30 Udinese - Empoli S Sport
- 15:30 Sampdoria - Salernitana S Sport
- 16:00 Kocaelispor - Bandırmaspor TRTSpor
- 16:00 Alanyaspor - Antalyaspor beIN Sports 2
- 16:00 Altay - M. Başakşehir beIN Sports 1
- 16:30 Mainz - Stuttgart beIN Connect
- 16:30 B. Dortmund - Wolfsburg beIN Connect
- 16:30 Freiburg - Bochum beIN Connect
- 16:30 Augsburg - Hertha Berlin beIN Connect
- 17:00 Manchester United - Norwich City S Sport
- 17:00 Southampton - Arsenal S Sport
- 17.00 Watford - Brentford S Sport
- 17:15 Alaves - Rayo Vallecano Smart Spor
- 17:30 Fiorentina - Venezia S Sport
- 18:00 St. Etienne - Brest beIN Connect
- 19:30 Juventus - Boogna S Sport
- 19:30 Valencia - Osasuna Smart Spor
- 19:30 Monchengladbach - Köln beIN Connect
- 20:30 Boluspor - BB Erzurumspor TRTSpor
- 20:30 Altınordu - Manisa FK TRT AVAZ
- 20:30 Fenerbahçe - Göztepe beIN Sports 1
- 21:30 Hamburg - Karlsruhe beIN Connect
- 21:45 Lazio - Torino S Sport
- 22:00 Lille - Lens beIN Connect
- 22:00 Getafe - Villarreal Smart Spor
- 22:30 Porto - Portimonense S Sport