Tv8 ekranlarında yıllardır süregelen yarışmalardan birisi olan Survivor'da bu sene All Star heyecanı yaşanıyor. 14 Nisan Survivor'da Acil Durum Konseyi Yaşanıyor! Survivor'da Takımlar Değişecek Mi? Acun Ilıcalı Kararını Verdi..

Tv8 ekranlarında yıllardır süregelen yarışmalardan birisi olan Survivor'da bu sene All Star heyecanı yaşanıyor. Survivor All Star bu sezon nefesleri keserken yayınlanan fragman sonrasında ise 14 Nisan tarihinde Survivor'da acil durum konseyinin yaşanacağını açıkladı. Acil durum konseyi yaşanacak olan Survivor'da neden acil durum konseyi yaşanacak merak edilmekte. Daha öncede gündeme gelen takım değişikliği yaşanacak mı? İşte detaylar haberde yer alıyor.

Survivor All Star’da acil durum! Yeni yayın akışında haftada 6 gün yayınlanması planlanan Survivor’ın yarın akşam 22.15’te de yeni bölümüyle ekranlara geleceğine yönelik bir duyurunun bulunması izleyicilerin kafasını karıştırdı. Bu akşam yaşanacak elemenin ardından eğer Ünlüler takımından bir isim yarışmaya veda ederse yarın akşamki bölümde takımlar arasında yarışmacı değişikliği yaşanması da gündeme geldi. Survivor'da son ada konseyinde Gizem'in elenmesi ile birlikte artık tüm ihtimaller takım değişikliğine doğru ilerliyor.

SURVİVOR NEDEN ACİL DURUM KONSEYİ YAPILIYOR?

Acun Ilıcalı geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği canlı yayın sonrasında olası bir ünlüler konseyi elemesi gerçekleştirildiğinde ve kadın yarışmacılardan birisinin elenmesi durumunda takımların değişeceğini açıklamıştı. Bu yaşanan gelişmelerin ardından Gizem'in elenmesi sonrasında acil durum konseyi yapılacak.

SURVİVOR ALL STAR TAKIMLAR DEĞİŞECEK Mİ?

Survivor All Star'da Ünlüler takımında Gizem'in elenmesi sonrasında Acun Ilıcalı'nın yaptığı yayın sonuçlarını verdi. Canlı yayın sonrasında ise takımların değişebileceği ihtimalini paylaşan Acun Ilıcalı takımların değişebileceğini paylaşmıştı.

14 Nisan 2022 Perşembe günü Survivor All Star'da acil durum konseyi yaşanacak. Acil durum konseyinin ardından ise takımların değişmesi bekleniyor.

SURVİVOR 2022 YARIŞMACILARI

Survivor All Star 2022'nin ünlüler takımı:

Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Birsen Bekgöz yarışacak.

Survivor All Star 2022'nin gönüllüler takımı:

Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik ve Seda Ocak gibi isimler yer alıyor.