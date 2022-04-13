UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Rangers evinde Braga ile karşı karşıya geliyor. 14 Nisan Rangers Braga maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Rangers evinde Braga ile karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final karşılaşması ilk maçında 7 Nisan 2022 tarihinde Braga avantajlı skoru eline aldı. İlk karşılaşmada deplasmanda güçlü rakibini 1-0'la geçen Braga deplasmanda Rangers karşısında avantajlı bir karşılaşmaya çıkıyor. Peki Rangers Braga maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar ve daha fazlası haberin devamında yer alıyor.

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonlarından birisi olan Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final karşılaşmaları geçen hafta başladı. Takımlar çeyrek final karşılaşmalarında birbirleri ile eşleşirken rövanş karşılaşmalarında ise yarı finale yükselecek takımlar belli olacak. Peki Rangers Braga maçı saat kaçta, hangi kanalda?

AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Çeyrek final ilk karşılaşmaları 7-8 Nisan tarihinde oynanırken rövanş karşılaşmaları ise 14 Nisan - 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Rangers Braga Maçı Hangi Kanalda?

Portekiz ekibi Braga evinde ilk karşılaşmada Rangers'ı 1-0'lık skorla mağlup etmişti. Rövanş karşılaşması ise İskoçya'da 14 Nisan 2022 tarihinde 22:00'da başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi müsabakalarının yayın hakları Exxen'de bulunurken bu müthiş müsabaka da Exxen ekranları üzerinden yayınlanacak.

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Çeyrek final ilk karşılaşması sonucu: Braga 1-0 Rangers

Braga ilk karşılaşmadan avantajlı skoru alarak güçlü rakibi karşısında tur şansını yineledi. Rangers ise evinde deplasmanda 1-0 yenildiği Braga karşısında deplasmanda turu geçmek istiyor.