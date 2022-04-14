Yatırım yapmak isteyen ya da yalnızca piyasalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 14 Nisan tarihli güncel fiyatları merak ediyorlar. İşte yeni ekonomi piyasalarında gözlenen fiyatlara ilişkin haberin devamı…

Dalgalı hareketlerine devam eden ekonomi piyasaları, vatandaşların “1 dolar kaç TL?”, “1 euro kaç TL?”, “gram altın yükseldi mi?” gibi sorgulamalar yapmalarına sebep oluyor. Peki 14 Nisan itibari ile piyasaların durumunda değişiklik var mı? Euro, dolar ve gram altın fiyatları ne durumda?

14 Nisan Güncel Dolar ve Euro Kuru

2021 yılının eylül ayında yükselişe geçen dolar kuru, sene sonuna gelindiğinde 18 TL seviyesine kadar yükselmişti. Doların yükselişini izleyen euro kuru da 2021 yılının aralık ayı itibari ile 20 TL seviyesini görmüştü. Yapılan piyasa müdahaleler ve alınan hükümet kararları kapsamında sert bir düşüş yaşayan döviz kurları, yeni döneme girilmesi ile birlikte dalgalı hareketler kaydetmeye devam etti. Son olarak Rusya Ukrayna savaşının etkisi ile yükselen kurlar, haberin yazıldığı saat itibari ile şu fiyatlardan işlem görüyor:

Dolar: 14,6208 TL

Euro: 15,9292 TL

14 Nisan Güncel Petrol Fiyatı

Geride bıraktığımız yılın son aylarında döviz kurlarında ve altın piyasasında gözlenen olumsuz gelişmelerden etkilenerek yükseliş trendine giren petrol fiyatları, 100 dolarlık seviyeye doğru yaklaşmıştı. Yeni yıla girilmesi ile birlikte sabit fiyatlardan işlem görmeyi başaran petrol, yaklaşık olarak 50 gün önce başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşından ötürü değer kazandı.

Savaşın ilk başladığı günlerde 130 dolarlık tarihi seviyeyi gören petrol, iki ülkenin müzakere sürecini ılıman bir ortam çerçevesinde yönetmesinden ötürü gerilemeyi başardı. Haberin yazıldığı saat itibari ile petrol fiyatı 107 dolar olarak açıklandı.

14 Nisan Güncel Altın Fiyatları

Geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde dolar kurunun artışına bağlı olarak yükseliş trendine giren altın piyasası, aralık ayının başına gelindiğinde rekor seviyeleri görmüştü. Aralık ayının ikinci haftası itibari ile hızlı bir yükselişe geçen gram altın, bin TL’lik kritik seviyeyi aşmıştı.

Altın piyasasında yaşanan bu gelişmeler, 20 Aralık tarihinde kabine toplantısında alınan yeni ekonomik kararlar ve piyasalara yapılan Merkez Bankası müdahaleleri sonrasında gerileme kaydetti. Bir gecede 600 TL seviyesine kadar gerileyen gram altın, ocak ayına gelindiğinde dalgalı hareketler sergileyerek tekrar 700 TL seviyesinin üzerine çıktı. Rusya- Ukrayna savaşının çıkması ile birlikte iyiden iyiye artan altın fiyatları, haberin yazıldığı saat itibari ile şu fiyatlardan işlem görüyor: