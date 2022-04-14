Ekranların sevilen sunucularından Zuhal Topal’ın sunuculuğunu yaptığı Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında genel puan durumu merak konusu oldu. Peki 14 Nisan Perşembe Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında puan durumu nedir?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışması haftaya yeni yarışmacıları ile etkileyici bir giriş yaptı. Birbirinden iddialı yarışmacıları ile kıyasıya mücadelenin sürdüğü yarışmada her gün farklı yarışmacı ile yemekler hazırlandı. Bu hafta yarışan yarışmacılar arasında da iddialı isimlerin yanı sıra tartışmalarla dolu anlar yaşandı. Dünkü programa Zuhal Topal’ın bayılması damga vurduktan sonra, bugünkü programda finale yaklaştıkça yarışmacılar arasındaki gerilim etkisini sürdürdü. Finale bir gün kala yarışmacılarda oluşan heyecan ile birlikte izleyicilerin de merakı arttı. Peki 14 Nisan Perşembe günü hangi yarışmacı yarıştı?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz Puan Durumu

İlk gün yarışan Mülkiye hazırladığı menü ile hem beğenilerin hem de eleştirilerin odak noktası haline gelmişti. İlk gün yarışmanın heyecanı ve stresi içinde olan yarışmacı Zuhal Topal’ın puanı ile birlikte 27 puan alarak günü tamamladı.

İkinci gün yani 12 Nisan Salı günü yarışan Yusuf, bu haftanın en iddiaları yarışmacılarından biri oldu. Hazırladığı sunum ve farklı menüsü ile güne damgasını vurdu. Zuhal Topal’ın puanı ile 33 puana ulaşan Yusuf, elde ettiği başarı ile Mülkiye’yi geçerek günü başarı ile tamamladı.

13 Nisan Çarşamba günü yarışan Hilal, diğer yarışmacılara göre ve artık finale yaklaşma heyecanı ile daha düşük bir sunum hazırladı. Mülkiye hanım ile yaşadıkları gergin anlar ile de sık sık polemikler ortaya çıktı. Günün sonunda Hilal hanım Zuhal Topal’ın da puanı ile 24 puana ulaşarak günü kötü kapattı. Diğer iki yarışmacılara oranla düşük puanda olması galibiyeti kaçırdığını gösterdi.

14 Nisan Perşembe günü yarışacak olan Filiz’in göstereceği performans ile merak konusu oldu. Finale yaklaştıkça şampiyonluğu da elde etme isteği artan yarışmacıların gösterecekleri performans daha da önemli bir hal aldı. Sunumlarından menülerine kadar her detayın önemli olduğu yarışmada sadece 2 yarışmacı kaldı. Yarışmayı kazanan ismin henüz belirlenmediği programda bugün yarışacak olan Filiz hanımın performansı merak konusu oldu.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz Ödülü Nedir?

Finale doğru ilerledikçe ve yarışmacılar ödüle doğru yaklaştıkça izleyiciler tarafından yarışmanın ödülü de merak konusu oldu. Her hafta bir kazananın olduğu yarışmanın ödülünün 15.000 TL olduğu belirtildi.