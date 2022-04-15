14 Nisan Perşembe günü hafta başı televizyonlarda büyük çekişme yaşandı. 14 Nisan Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı! 14 Nisan Camdaki Kız, Mahkum, Survivor Reyting Sonuçları

14 Nisan Perşembe günü hafta başı televizyonlarda büyük çekişme yaşandı. Camdaki Kız, Mahkum ve Survivor gibi yapımlar büyük heyecana sahne alırken izleyiciler reyting sonuçlarında zirveye kimin yerleştiğini çok merak ediyor.

14 NİSAN PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları dizilerin veya yapımların devamlılığını sürdürülebilmesi için kanallar ve izleyiciler tarafından sık takip edilen bir ölçüm aracıdır. Ölçüm aracı sayesinde Türkiye'de yer alan programların hangi zaman diliminde ve hangi kesim tarafından izlendiğini net bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Günümüzde reyting sonuçlarına olan ilgi en üst safha da yer almakta ve özellikle dizi fanlarının sık takip ettiği konulardan bir tanesidir.

14 Nisan Perşembe günü yayınlanan programlardan Camdaki Kız, Mahkum ve Survivor gibi yapımlar haftayı sizce kaçıncı sırada kapattı? İşte reyting sonuçları..

Açıklanır açıklanmaz bu sayfada yer alacak.

Reyting sonuçları her gün saat 10:30 - 11:00 arasında paylaşılmaktadır. Ölçüm bilgileri geldiğinde bu sayfa üzerinden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

TOTAL İLK 10

Total izleyici grubunda dün Fox TV ekranlarında yayınlanan Mahkum en çok izlenen olurken ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova ise ikinci oldu. Listenin devamı ise şöyle oluştu; Camdaki Kız üçüncü, Survivor All Star dördüncü, Selçuk Tepeli ile Ana Haber beşinci Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı altıncı.

AB İLK 10

AB izleyici grubunda zirvede yer alan yapım Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi oldu. Mahkum dizisi AB reyting listesin Camdaki Kız ise üçüncü sırada yer aldı.

ABC1 İLK 10

7 Nisan Perşembe reyting sonuçlarına göre ABC1’de de AB grubuna yakın sonuçlar oluşsa da en çok izlenen yapım değişti. Camdaki Kız, AB’de olduğu gibi ABC’de de birinci sırada günü tamamladı. Survivor ikinci oldu. Mahkum üçüncü olurken Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber günü dördüncü sırada tamamlayan yapım oldu.