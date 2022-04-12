En büyük zincir marketlerden biri olan A101, her hafta yayınladığı indirimli ürünlerle müşterilerinin dikkatini çekiyor. Bu hafta yapılacak indirim kataloğunda hangi ürünler yer alıyor? İşte 14 Nisan Perşembe 2022 A101 Aktüel Ürün Kataloğu Listesi..

En büyük zincir marketlerden biri olan A101, her hafta yayınladığı indirimli ürünlerle müşterilerinin dikkatini çekiyor. Bu hafta yapılacak indirim kataloğunda hangi ürünler yer alıyor? İşte 14 Nisan Perşembe 2022 A101 Aktüel Ürün Kataloğu Listesi..

Her hafta aktüel indirim kataloğu yayımlayan A101 zincir marketleri, bu hafta yayınladığı katalog sayesinde birçok müşterinin ilgisini çekmiş durumda. Perşembe günü yapılacak indirimler herkes tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar yapılacak indirimleri sürekli olarak araştırırken, zincir marketlerin yayınladığı katalogları inceleyerek ihtiyacı olunan ürünleri almaktadır. Yayınlanan kataloglar sayesinde insanlar marketlere gelecek ürünleri öncesinden görerek fikir sahibi olmaktadırlar.

Vatandaşlar temel ihtiyaç ürünlerini bu kataloglara bakarak indirim olması halinde alışverişlerini yapmaktadırlar. Teknolojik ürünlerin zincir marketlerde uygun fiyatlara satılmasıyla birlikte vatandaşlar ihtiyacı olan ürünleri katalog listesinden seçerek alışverişlerini buna göre yapmaktadırlar. Zincir marketlerde bulunan teknolojik ürünler sayesinde, en uygun fiyatlandırma üzerinden yararlanılır. Bu hafta yayımlanan kataloğa göre teknolojik ürünlerin fiyatları şu şekilde;

Toshiba 58″ Ultra HD Android Tv 7.599 TL

Toshiba 43″ Ultra HD Smart Tv 5.299 TL

Elton 32″ uydu Alıcılı Android Smart Led Tv 2.399 TL

Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022 Cep Telefonu 2.199 TL

Lenovo Ideapad 3 Notebook 3.799 TL

QCY T17 Bluetooth Kulaklık 199 TL

Uzaktan kumandalı 9w LED ampul ise 37,95 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 4.999 TL

SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 3.499 TL

SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.799 TL

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 2.999 TL

Piranha 12V Akülü Vidalama Seti 279,95 TL

Piranha Akım Korumalı 3 USB’li Uzatma Kablosu 99,95 TL

Piranha Akım Korumalı 3 USB’li Tekli Priz 79,95 TL

Homend 2035H Foodrunner El Mikseri 279 TL

Fantom cc3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 849 TL

Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 199 TL

Kiwi Kablosuz Mini Süpürge 99,95 TL

Kiwi Doğrayıcı 169 TL

Aprilla Saç Kesme Makinesi 139 TL

Aprilla Retro Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 119 TL

Airfresh Hava Nemlendirici 3300 ml 239 TL