İzleyicilerin en çok arama yaptığı konulardan biri de TV yayın akışı olmaktadır. Kanallar arasında hangi dizi ve programı izlemek istediğini tercih edemeyen izleyiciler 14 Nisan Perşembe gününün yayın akışını merak etmektedir. Peki 14 Nisan Perşembe günü Tv’de neler var?
Farklı kanallarda yayınlanan program ve diziler günün farklı saatlerinde ekranlara gelmektedir. Bu sebeple her gün izleyiciler kanalların yayın akışını merak etmektedir. Peki bugün TV’de hangi programlar var? İşte 2022 14 Nisan Perşembe günü için yayın akışı…
14 Nisan Perşembe Kanal D Yayın Akışı
09.00 - Neler Oluyor Hayatta
11.00 - Yaprak Dökümü
13.00 - Gelinim Mutfakta
16.00 - Arda'nın Ramazan Mutfağı
16.45 - Arka Sokaklar
19.00 - Kanal D Ana Haber
20.00 - Camdaki Kız
14 Nisan Perşembe Star TV Yayın Akışı
09.45 - Sabahın Sultanı Seda Sayan
13.00 - Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16.00 - Pelin'in Mutfağı
18.30 - Star Haber
20.00 - Yedinci Hayat
22.30 - Arkadaşım Hoşgeldin
14 Nisan Perşembe ATV Yayın Akışı
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08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - ATV Gün Ortası
14.00 - Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.25 - Esra Erol'da
19.00 - ATV Ana Haber
19.20 - Nihat Hatipoğlu ile İftar
20.05 - Bir Zamanlar Çukurova
14 Nisan Perşembe Fox TV Yayın Akışı
08.00 - Çalar Saat
10.45 - Ekonomi Arası
11.00 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12.15 - Mehmet Özer ile Ramazan
13.00 - En Hamarat Benim
16.00 - Fulya ile Umudun Olsun
19.00 - FOX Ana Haber
20.00 - Mahkum
23.45 - Aşk Mantık İntikam
14 Nisan Perşembe TRT1 Yayın Akışı
10.00 - Alişan İle Hayata Gülümse
12.45 - Türkiye'nin Mutfağı
15.15 - Bir İyilik Hikayesi
15.30 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17.00 - Ana Haber
17.25 - İddiaların Aksine
17.30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
19.00 - Ramazan Sevinci
20.00 - Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
14 Nisan Perşembe Tv8 Yayın Akışı
07.15 - 8'de Sağlık
08.30 - Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11.15 - Annenin Sırrıdır Çocuk
14.45 - Canım Annem
16.00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 - Survivor All Star