İzleyicilerin en çok arama yaptığı konulardan biri de TV yayın akışı olmaktadır. Kanallar arasında hangi dizi ve programı izlemek istediğini tercih edemeyen izleyiciler 14 Nisan Perşembe gününün yayın akışını merak etmektedir. Peki 14 Nisan Perşembe günü Tv’de neler var?

Farklı kanallarda yayınlanan program ve diziler günün farklı saatlerinde ekranlara gelmektedir. Bu sebeple her gün izleyiciler kanalların yayın akışını merak etmektedir. Peki bugün TV’de hangi programlar var? İşte 2022 14 Nisan Perşembe günü için yayın akışı…

14 Nisan Perşembe Kanal D Yayın Akışı

09.00 - Neler Oluyor Hayatta

11.00 - Yaprak Dökümü

13.00 - Gelinim Mutfakta

16.00 - Arda'nın Ramazan Mutfağı

16.45 - Arka Sokaklar

19.00 - Kanal D Ana Haber

20.00 - Camdaki Kız

14 Nisan Perşembe Star TV Yayın Akışı

09.45 - Sabahın Sultanı Seda Sayan

13.00 - Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00 - Pelin'in Mutfağı

18.30 - Star Haber

20.00 - Yedinci Hayat

22.30 - Arkadaşım Hoşgeldin

14 Nisan Perşembe ATV Yayın Akışı

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - ATV Gün Ortası

14.00 - Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.25 - Esra Erol'da

19.00 - ATV Ana Haber

19.20 - Nihat Hatipoğlu ile İftar

20.05 - Bir Zamanlar Çukurova

14 Nisan Perşembe Fox TV Yayın Akışı

08.00 - Çalar Saat

10.45 - Ekonomi Arası

11.00 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12.15 - Mehmet Özer ile Ramazan

13.00 - En Hamarat Benim

16.00 - Fulya ile Umudun Olsun

19.00 - FOX Ana Haber

20.00 - Mahkum

23.45 - Aşk Mantık İntikam

14 Nisan Perşembe TRT1 Yayın Akışı

10.00 - Alişan İle Hayata Gülümse

12.45 - Türkiye'nin Mutfağı

15.15 - Bir İyilik Hikayesi

15.30 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17.00 - Ana Haber

17.25 - İddiaların Aksine

17.30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19.00 - Ramazan Sevinci

20.00 - Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

14 Nisan Perşembe Tv8 Yayın Akışı

07.15 - 8'de Sağlık

08.30 - Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11.15 - Annenin Sırrıdır Çocuk

14.45 - Canım Annem

16.00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 - Survivor All Star