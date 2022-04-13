UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Lyon evinde West Ham United ile karşı karşıya geliyor. 14 Nisan Lyon West Ham United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Lyon evinde West Ham United ile karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final karşılaşması ilk maçında 7 Nisan 2022 tarihinde Lyon avantajlı skoru eline aldı. İlk karşılaşmada deplasmanda güçlü rakibi ile 1-1 berabere kalan Lyon evinde West Ham United karşısında avantajlı bir karşılaşmaya çıkıyor. Peki Lyon West Ham United maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar ve daha fazlası haberin devamında yer alıyor.

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonlarından birisi olan Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final karşılaşmaları geçen hafta başladı. Takımlar çeyrek final karşılaşmalarında birbirleri ile eşleşirken rövanş karşılaşmalarında ise yarı finale yükselecek takımlar belli olacak. Peki Lyon West Ham United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Çeyrek final ilk karşılaşmaları 7-8 Nisan tarihinde oynanırken rövanş karşılaşmaları ise 14 Nisan - 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

LYON WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız ekibi Lyon deplasmanda ilk karşılaşmada güçlü İngiliz rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı. Rövanş karşılaşması ise Fransa'da 14 Nisan 2022 tarihinde 22:00'da başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi müsabakalarının yayın hakları Exxen'de bulunurken bu müthiş müsabaka da Exxen ekranları üzerinden yayınlanacak.

Çeyrek final ilk karşılaşması sonucu: West Ham United 1-1 Lyon

Lyon ilk karşılaşmadan avantajlı skoru alarak güçlü rakibi karşısında tur şansını yineledi. West Ham United ise evinde 1-1 berabere kaldığı güçlü Fransız rakibi karşısında deplasmanda turu geçmek istiyor.