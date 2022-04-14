Ülkemizdeki en büyük yatırım araçlarından olan altın fiyatları bugün kaç TL? 14 Nisan 2022 altın kaç TL? Gram, Çeyrek, Tam altın kaç lira?

Ülkemizdeki en etkin kullanılan ve en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatı her an değişebilmektedir. Peki; bugün, 14 Nisan 2022 altın fiyatı nedir? Gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar, tam altın ve ata altın kaç TL? Bugün altın alınır mı, alınmaz mı?

Vatandaşların en güvenilir ve en kazançlı gördüğü yatırım aracı her zamanki gibi bu günlerde de altın oldu. Altın borsasında yaşanan hareketlilik arz- talep dengesiyle fiyatlara da yansıdı. Son 10 günlük süreçte yukarı doğru ivmelenmeye devam etti. Gram bazında 912,65 TL'den işlem gören altın, 10 günlük sürecin sonunda 13 Nisan 2022 tarihinde 927,56 TL'den işlem görerek yüzde 1,63 oranında değer kazandı. Altın fiyatı yukarı doğru ivmelenmeye devam ederken vatandaşlar; bugünün, 14 Nisan 2022 tarihinin altın fiyatlarını araştırıyor. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar fiyatlara göre alım yapıyor. Peki; bugün altın kaç TL?

14 Nisan 2022 Altın Kaç TL?

14 Nisan Gram Altın Fiyatları

Gram altın gişe alış: 928,04 TL

Gram altın gişe satış: 928,20 TL

14 Nisan Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın gişe alış: 1.508 TL

Çeyrek altın gişe satış: 1.523 TL

14 Nisan Yarım Altın Fiyatları

Yarım altın gişe alış: 3.015 TL

Yarım altın gişe satış: 3.047 TL

14 Nisan Tam Altın Fiyatları

Tam altın gişe alış: 6.053,47 TL

Tam altın gişe satış: 6.105,95 TL

14 Nisan 2022 Altın Alınır Mı?

Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, bugün altın alınıp alınmayacağını araştırıyor. Kimi web siteleri ve sosyal medya hesapları vatandaşlara bugün altın alımı yapmaları ya da yapmamaları gerektiğini söylüyor. Ancak altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşların önerilere açık olması gerekse de, yatırım tavsiyelerinin tamamına itibar etmemeleri gerekmektedir. Vatandaşlar, yatırım tavsiyesi adı altında ülkemizde yapılan dolandırıcılık örneklerini göz önünde bulundurmalı ve kararlarını alırken dikkatli olmalıdır. Altın yatırımı yapan vatandaşlar bütçesini ve beklentilerini göz önünde bulundurmalı, altın borsasını sıkı bir şekilde takip etmeli ve gereken vade içerisinde yatırımları gerçekleştirmelidirler.