Galatasaray ve Dinamo Kiev özel hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. 14 Nisan Galatasaray Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ve Dinamo Kiev özel hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Rusya Ukrayna savaşının bir anda başlaması ile birlikte yetim kalan çocuklar adına düzenlenen özel hazırlık karşılaşması ile bir araya gelecek olan Galatasaray Dinamo Kiev karşılaşması Nef Arena'da oynanacak. 14 Nisan günü oynanacak olan karşılaşma ile ilgili maçın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu tarafından gelen açıklama ile birlikte "Barış için maç" sloganı ile Galatasaray ile Dinamo Kiev özel hazırlık karşılaşması gerçekleştirecek. Maç için yayın saati ve hangi kanalda bilgileri internet ortamında yer almazken detaylar gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. Peki Galatasaray Dinamo Kiev maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Dinamo Kiev'i karşı karşıya getirecek olan Barış için maç etkinliğinde tüm dünya kamuoyunun dikkatinin çekilmesi hedefleniyor. Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Dinamo Kiev Galatasaray karşılaşması İstanbul'da oynanacak.

GALATASARAY DİNAMO KİEV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barış için maç sloganıyla iki takımı bir araya getirecek olan karşılaşmada Galatasaray Dinamo Kiev karşılaşması 14 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Karşılaşma saati ve yayın kanalı henüz belli olmazken gelişmeler yaşandıkça bu sayfada yer alacak.

Galatasaray spor gazetecisi Burhan Can Terzi yaptığı açıklama ile karşılaşmanın saat 17:00'da başlayacağını açıkladı. Detaylar iki kulübün de resmi sosyal medya hesaplarından ve web sitelerinden açıklanması bekleniyor.

Galatasaray Akademisinden 5 isim, yarın A takımla idmanlara başlayacak ve Dinamo Kiev hazırlık maçında süre alabilecek.