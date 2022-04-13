UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Barcelona evinde Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. 14 Nisan Barcelona Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Barcelona evinde Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final karşılaşması ilk maçında 7 Nisan 2022 tarihinde Barcelona avantajlı skoru eline aldı. İlk karşılaşmada deplasmanda güçlü rakibi ile 1-1 berabere kalan Barcelona evinde Eintracht Frankfurt karşısında avantajlı bir karşılaşmaya çıkıyor. Peki Barcelona Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar ve daha fazlası haberin devamında yer alıyor.

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonlarından birisi olan Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final karşılaşmaları geçen hafta başladı. Takımlar çeyrek final karşılaşmalarında birbirleri ile eşleşirken rövanş karşılaşmalarında ise yarı finale yükselecek takımlar belli olacak. Peki Barcelona Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda?

AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Çeyrek final ilk karşılaşmaları 7-8 Nisan tarihinde oynanırken rövanş karşılaşmaları ise 14 Nisan - 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Barcelona Eintracht Frankfurt Maçı Hangi Kanalda?

İspanyol ekip Barcelona deplasmanda ilk karşılaşmada güçlü Alman rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı. Rövanş karşılaşması ise İspanya'da 14 Nisan 2022 tarihinde 22:00'da başlayacak.

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UEFA Avrupa Ligi müsabakalarının yayın hakları Exxen'de bulunurken bu müthiş müsabaka da Exxen ekranları üzerinden yayınlanacak.

Çeyrek final ilk karşılaşması sonucu: Barcelona 1-1 Eintracht Frankfurt

Barcelona ilk karşılaşmadan avantajlı skoru alarak güçlü rakibi karşısında tur şansını yineledi. Eintracht Frankfurt ise evinde 1-1 berabere kaldığı güçlü İspanyol rakibi karşısında deplasmanda turu geçmek istiyor.