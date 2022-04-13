UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Atalanta evinde RB Leipzig ile karşı karşıya geliyor. 14 Atalanta RB Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Atalanta evinde RB Leipzig ile karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final karşılaşması ilk maçında 7 Nisan 2022 tarihinde Atalanta avantajlı skoru eline aldı. İlk karşılaşmada deplasmanda güçlü rakibi ile 1-1 berabere kalan Atalanta evinde avantajlı bir karşılaşmaya çıkıyor. Peki Atalanta RB Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar ve daha fazlası haberin devamında yer alıyor.

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonlarından birisi olan Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final karşılaşmaları geçen hafta başladı. Takımlar çeyrek final karşılaşmalarında birbirleri ile eşleşirken rövanş karşılaşmalarında ise yarı finale yükselecek takımlar belli olacak. Peki Atalanta RB Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?

AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Çeyrek final ilk karşılaşmaları 7-8 Nisan tarihinde oynanırken rövanş karşılaşmaları ise 14 Nisan - 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

ATALANTA RB LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan ekibi Atalanta deplasmanda ilk karşılaşmada güçlü Alman rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı. Rövanş karşılaşması ise İtalya'da 14 Nisan 2022 tarihinde 19:45'de başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi müsabakalarının yayın hakları Exxen'de bulunurken bu müthiş müsabaka da Exxen ekranları üzerinden yayınlanacak.

Çeyrek final ilk karşılaşması sonucu: RB Leipzig 1-1 Atalanta

Atalanta ilk karşılaşmadan avantajlı skoru alarak güçlü rakibi karşısında tur şansını yineledi. RB Leipzig ise evinde 1-1 berabere kaldığı güçlü İtalyan rakibi karşısında deplasmanda turu geçmek istiyor.