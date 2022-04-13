Artan market fiyatlarına karşın yeni haftanın son indirimli ürün kataloğunu yayınlayan A101, gıdadan tekstile, elektronikten bebek eşyalarına birçok farklı kategoride fiyatların düştüğünü duyurdu. İşte A101’in yeni kataloğuna ilişkin haberin ayrıntıları…

Ekonomi piyasalarında yaşanan hareketlilikten ötürü zamlanan market ürünleri, vatandaşların uygun fiyatlar karşılığında satış yapan market arayışı içerisine girmelerine sebep oldu. Bu noktada geniş ürün yelpazesi ve kaliteli hizmeti ile bilinen A101, yeni haftanın son indirimli ürün kataloğunu yayınlayarak, vatandaşların indirim çağrılarına kulak verdiğini göstermiş oldu. Yeni katalogda gıda, elektronik, tekstil ve daha çok bir alanda dev indirimlerin yapılmış olduğu gözlendi.

A101 Gıda Ürünleri İndirimi

A101 Market, 14 Nisan tarihli yeni kataloğu aracılığı ile satışa sunacağı gıda ürünlerinin indirimli fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Tariş Pekmez Çeşitleri 640 g: 18,95 TL

Bahçıvan Krem Peynir 500 g: 21,95 TL

Eker Probiyotik Yoğurt 900 g: 13,95 TL

Banvit Dondurulmuş Piliç Pirzola 900 g: 33,90 TL

Feast Tost Mania Dondurulmuş Pizza Tost 190 g: 12 TL

Nut Master Sütlü Fındık Kreması 500 g: 16,95 TL

Eker Kaymak 100 g: 9,95 TL

Banetti Makarna Çeşitleri 500 g: 5,75 TL

Yayla Trakya Baldo Pirinç 1000 g: 17,95 TL

Yayla Yaprak Kırmızı Mercimek: 18,95 TL

Tukaş Acı/ Tatlı Biber Salçası 1650 g: 35,95 TL

A101 Bebek Ürünleri İndirimi

A101 Market, 14 Nisan tarihli yeni kataloğu aracılığı ile satışa sunacağı bebek ürünlerinin indirimli fiyatlarını şu şekilde belirledi:

Bebek Nevresim Takımı: 99,95 TL

Bebek Baskılı Pike: 34,95 TL

Bebek Battaniye: 39,95 TL

Bebek Penye Battaniye: 54,95 TL

Anne Yanı Bebek Yatağı: 79,95 TL

Bebek Hastane Çıkışı 5’li: 59,95 TL

A101 Elektronik Ürün İndirimi

A101 Market, 14 Nisan tarihli yeni kataloğu aracılığı ile satışa sunacağı elektronik ürünlerin indirimli fiyatlarını şu şekilde belirledi: