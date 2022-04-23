Yeni dönemde nakde sıkışıklığı sebebi ile bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyen bu neden ile de haciz ile karşı karşıya kalan vatandaşlara, Denizbank’tan müjdeli haber geldi. Banka, kefilsiz transfer kredisi hizmeti ile müşterilerinin tüm borçlarını üstleneceğini duyurdu. İşte Denizbank’ın transfer kredisi hizmetine ilişkin ayrıntılar…

Ekonomi piyasalarının 2021 yılının sonlarından itibaren dalgalı bir grafik çizmesi, gündelik hayat akışı içerisinde satın alınan hizmetlere ve hizmet ürünlerine yüksek oranlı zamların yapılmasına sebep oldu. Yeni dönemde çıkan Rusya- Ukrayna savaşının olumsuz ekonomik hareketlere hız kazandırması, yapılan zam oranlarının artmasına yol açtı.

Ekonomi piyasalarında ki hareketliliğin gündelik hayat şartlarını direkt olarak etkilediği şu günlerde nakde olan sıkışıklıkları sebebi ile bankaların kredi ve kredi kartı hizmetlerine yönelen vatandaşlar, yine aynı sıkıntı sebebi ile borçlarını ödeyememeye başladılar. Her ay daha büyük bir borç batağının içerisine doğru sürüklenen ve sonuç olarak da haciz işlemleri ile karşı karşıya kalan vatandaşlara, Denizbank’tan müjdeli haber geldi. Banka, kefilsiz olarak yararlanılabilecek olan transfer kredisi hizmetini başvurulara açtı.

Denizbank Kefilsiz Transfer Kredisi Hizmeti 2022

Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olan Denizbank, yeni dönemde geliştirdiği kampanyaları ile vatandaşın yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Son olarak borç batağı içerisinde yüzmeye çalışan vatandaşlar için geliştirmiş olduğu kefilsiz transfer kredisi hizmeti ile gündeme gelen banka, ilgili hizmeti aracılığı ile vatandaşların borçlarını yapılandıracağının sözünü verdi.

Denizbank tarafından geliştirilmiş olan kefilsiz transfer kredisi hizmetinin üst limiti 100 bin TL olarak belirlendi. Banka hizmeti karşılığında 12 ay vadeye yüzde 1,82, 24 ay vadeye yüzde 1,86 ve 36 aya yüzde 1,93 faiz oranı uygulayacağını bildirdi.

Denizbank Kefilsiz Transfer Kredisi Hizmeti Örnek Hesaplama Tablosu

Denizbank tarafından geliştirilmiş olan kefilsiz transfer kredisi hizmetinin örnek hesaplama tablosu yayınlandı. 36 ay vade ve yüzde 1,93 faiz oranı karşılığında 10 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 412,51 TL olarak hesaplandı.

Denizbank Kefilsiz Transfer Kredisi Hizmeti Başvurusu

Denizbank tarafından geliştirilmiş olan kefilsiz transfer kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, banka şubeleri, internet bankacılığı kanalı ve bankanın mobil uygulaması aracılığı ile hizmet başvurusu yapabilmektedirler.