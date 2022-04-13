Hafta ortasına gelindiğinde Yemekteyiz yarışmasındaki puan durumu da merak konusu oldu. Finale doğru giderken puanlamanın nasıl olduğu merak edildi. Peki 13 Nisan Çarşamba Yemekteyiz puan durumu nedir?

Ekranların sevilen sunucusu Zuhal Topal'ın sunuculuğunda Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programı, hem yarışmacıları hem de hazırladıkları menüler ile gündemden düşmediler. Her hafta farklı yarışmacıların katılım sağladığı yarışmada, puanlamalar sonucunda birinci belli oldu. Peki bu haftanın puan durumu nedir? İşte detaylar...

Her hafta farklı yarışmacıların katılım sağladığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bu hafta da kıyasıya bir mücadele sürüyor. Her yarışmacı kendi yarışacağı günü bekleyerek menülerini sunmak üzere hazırlık yapıyor. İddialı yarışmacıların yer aldığı programda ise kavga, tartışma eksik olmadı. Bu hafta da verdikleri röportajların yanı sıra, yarışmacıları birbirleri ile olan diyaloglarda adeta birbirlerine meydan okudu.

Yarışmayı severek takip eden izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri de puan durumu oldu. iddialı yarışmacıların bulunduğu haftada, kimin kazanacağı tahmin edilemezken puan durumu merak edildi. Peki bu haftanın puan durumu nasıl?

11 Nisan 2022 Yemekteyiz Puan Durumu

Haftanın ilk günü yarışan Mülkiye; Ezogelin Çorbası, Enginar Şelalesı, Calf's last sleep, Yeşil Mercimekli Salata ve Mülkiye'nin Spesiyali ile haftaya başlangıç yaptı. Menü üzerine yeterince tatışma çıktıktan hemen sonra puanlamaya geçildi. Puanlama ise şu şekildeydi:

Yusuf Bey - 6 Puan

Erdem Bey - 5 Puan

Filiz Hanım - 5 Puan

Hilal Hanım - 5 Puan

Zuhal Topal - 6 Puan vererek,

Toplam Puan: 27 puana ulaştı.

12 Nisan 2022 Yemekteyiz Puan Durumu

Haftanın ikinci günü yarışan isim Yusuf ise son derece merak edildi. Fragmanlardaki ve ilk bölümdeki iddiaları konuşmaları dikkat çekti. Menüsü merak edilen Yusuf; Mushroom Velute, Kıymalı Kadayıf Böreği, Dallas Steak Baby Patates, Gravyer Peynirli Buğday Lapası, Limon Vinegret Soslu Rulo Avokado Salatası, Karamel Soslu Türk Kahveli Panna Cotta Dondurma Eşliğinde menüsü ile yarışmacılarına adeta meydan okudu. Diğer yarışmacılar ise gün sonu puanlamasını yaptı. Puanlamada;

Mülkiye Hanım - 7 Puan

Erdem Bey - 6 Puan

Filiz Hanım - 6 Puan

Hilal Hanım - 7 Puan

Zuhal Topal - 7 puan vererek,

Toplam puan: 33 oldu.

13 Nisan Çarşamba Puan Durumu

Bugün yayınlanacak olan fragmanda yarışacak olan Hilal'den çok sunucu Zuhal Topal konuşuldu. Yarışma esnasında aniden bayılan sunucu, herkesi endişelendirdi. Ünlü sunucunun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.