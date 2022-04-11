UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Liverpool evinde Benfica ile karşı karşıya geliyor. 13 Nisan Liverpool Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Liverpool evinde Benfica ile karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşması ilk maçında 7 Nisan 2022 tarihinde Liverpool avantajlı skoru eline aldı. İlk karşılaşmada deplasmanda güçlü rakibi Benfica'yı 3-1'lik skorla mağlup eden Liverpool avantajlı skoru eline aldı. Peki Liverpool Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar ve daha fazlası haberin devamında yer alıyor.

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonlarından birisi olan Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final karşılaşmaları geçen hafta başladı. Takımlar çeyrek final karşılaşmalarında birbirleri ile eşleşirken rövanş karşılaşmalarında ise yarı finale yükselecek takımlar belli olacak. Peki Liverpool Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Çeyrek final ilk karşılaşmaları 6 Nisan - 7 Nisan tarihinde oynanırken rövanş karşılaşmaları ise 12 Nisan - 13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

LİVERPOOL BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool güçlü rakibi Benfica'yı Portekiz'de 3-1'lik skorla mağlup etmişti. Rövanş karşılaşması ise İngiltere'de Liverpool'un sahasında 13 Nisan'da oynayıp 22:00'da başlayacak.

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi müsabakalarının yayın hakları Exxen'de bulunurken bu müthiş müsabaka da Exxen ekranları üzerinden yayınlanacak.

Çeyrek final ilk karşılaşması sonucu: Benfica 1-3 Liverpool

Liverpool ilk karşılaşmadan avantajlı skoru alarak güçlü rakibi karşısında tur şansını yineledi. Benfica ise tur şansını tamamen şansa bırakırken büyük bir heyecana sahne alacak maç iki ekip tarafındanda merakla bekleniyor.