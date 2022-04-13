Son günlerde yaşanan gelişmelerle birlikte altın fiyatlarında ani artış gözlemlendi. Tüm vatandaşlar tarafından sürekli olarak takip edilen altın fiyatları ne durumda? 13 Nisan 2022 Çarşamba gram ve çeyrek altın fiyatları..

Altın fiyatlarının yükselişe geçmesiyle birlikte vatandaşlar fiyatların ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. ABD'nin geçtiğimiz günlerde enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte altın fiyatlarında ciddi değişimler gözlemlendi. Peki 13 Nisan gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın herkes tarafından en güvenli yatırım aracı olarak kabul edilmeye devam etmektedir. Altın fiyatları kısa vadede çok büyük değişimler göstermediği için insanlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Bu nedenle altına yatırım yapmak isteyen kişiler gündemdeki olaylarla birlikte altın fiyatlarının nasıl değişim göstereceğini anlamış durumda. Altın fiyatları kısa vadede çok büyük kazançlar getirmese de kenardaki paralarınızın boş durmamasını sağlamak için iyi bir yatırım aracıdır.

Altın Fiyatları Ne Durumda?

Altın fiyatları gündemdeki konulara göre ani çıkışlar ve inişler yaşayabilse de bunlar nadir olarak görülmektedir. Siz de altın yatırımı yapmak istiyorsanız piyasaları takip ederek fiyatlar düştüğünde anında alım yapabilirsiniz. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte altın alım ve satım işlemleri saniyeler içinde gerçekleşmektedir. 13 Nisan 2022 tarihinde gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları ne kadar oldu? Veriler yazının yazıldığı tarih ve saatlerde alınmıştır.

13 Nisan 2022 Gram Altın Fiyatları

Gram altın alış: 921.18

Gram altın satış: 923.91

13 Nisan 2022 Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın alış: 1507.12

Çeyrek altın satış: 1520.12

13 Nisan 2022 Yarım Altın Fiyatları

Yarım altın alış: 3017.24

Yarım altın satış: 3032.39

13 Nisan 2022 Tam Altın Fiyatları

Tam altın alış: 5.994,00

Tam altın satış: 6.052,00

13 Nisan 2022 Ata Altın Fiyatları

Ata altın alış: 6.142,00

Ata altın satış: 6.209,00

13 Nisan 2022 Cumhuriyet Altın Fiyatları

Cumhuriyet altını alış: 6.137,00

Cumhuriyet altını satış: 6.229,00