UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid evinde Manchester City ile karşı karşıya geliyor. 13 Nisan Atletico Madrid Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid evinde Manchester City ile karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşması ilk maçında 7 Nisan 2022 tarihinde Manchester City avantajlı skoru eline aldı. İlk karşılaşmada evinde güçlü rakibi İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i 1-0'lık skorla mağlup eden Manchester City avantajlı skoru eline aldı. Peki Atletico Madrid Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar ve daha fazlası haberin devamında yer alıyor.

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonlarından birisi olan Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final karşılaşmaları geçen hafta başladı. Takımlar çeyrek final karşılaşmalarında birbirleri ile eşleşirken rövanş karşılaşmalarında ise yarı finale yükselecek takımlar belli olacak. Peki Atletico Madrid Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Çeyrek final ilk karşılaşmaları 6 Nisan - 7 Nisan tarihinde oynanırken rövanş karşılaşmaları ise 12 Nisan - 13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

ATLETİCO MADRİD MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City güçlü rakibi Atletico Madrid'i İngiltere'de 1-0'lık skorla mağlup etmişti. Rövanş karşılaşması ise İspanya'da Atletico Madrid'in sahasında 13 Nisan'da oynayıp 22:00'da başlayacak.

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi müsabakalarının yayın hakları Exxen'de bulunurken bu müthiş müsabaka da Exxen ekranları üzerinden yayınlanacak.

Çeyrek final ilk karşılaşması sonucu: Manchester City 1-0 Atletico Madrid

Manchester City ilk karşılaşmadan avantajlı skoru alarak güçlü rakibi karşısında tur şansını yineledi. Atletico ise taraftar desteği ile birlikte İngiliz ekibini ülkelerine eli boş göndermek istiyor.