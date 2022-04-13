İzleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri de Tv yayın akışı olmaya başladı. Bugün ne izleyeceğine karar veremeyenler Tv'de neler olduğu konusunda araştırma yaptılar. Peki 13 Nisan Çarşamba Tv'de neler var?

Dizilerin yeni sezona başlaması ile birlikte Tv'de izlenebilecek dizilerin seçenekleri de artmaya başladı. Bu sebeple çoğu seyirci Tv'de bugün hangi dizilerin olduğu konusunda meraklanıyor. Seçenekler arasında kaybolan izleyiciler 13 Nisan Çarşamba günü yayın akışı için araştırma yaptılar. Peki 13 Nisan Çarşamba Tv'de neler var? İşte 13 Nisan Çarşamba Tv yayın akışı...

13 Nisan Çarşamba Kanal D Yayın Akışı

11:00 - Yaprak Dökümü

13:00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Arda’nın Ramazan Mutfağı

16:45 - Arka Sokaklar

18:45 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Sadakatsiz

23:30 - Üç Kız Kardeş

13 Nisan Çarşamba ATV Yayın Akışı

10:00 - Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 - ATV Gün Ortası

14:00 - Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol’da

19:00 - ATV Ana Haber

19:20 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:05 - Kuruluş Osman

13 Nisan Çarşamba Show Yayın Akışı

10:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 - Gelin Evi

15:00 - Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Oğlum

00:15 - Baba

02:45 - Üç Kuruş

13 Nisan Çarşamba TRT 1 Yayın AKışı

10:00 - Alişan İle Hayata Gülümse

15:15 - Bir İyilik Hikayesi

15:30 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

17:00 - Ana Haber

17:25 - İddiaların Aksine

17:30 - Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

19:00 - Ramazan Sevinci

20:00 - Kara Tahta

13 Nisan Çarşamba Star Tv Yayın Akışı

13:00 - Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 - Söz

18:30 - Star Ana Haber

20:00 - İbo Show

00:30 - Aramızda Kalsın

03:00 - Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05:00 - Söz

13 Nisan Çarşamba Tv8 Yayın Akışı