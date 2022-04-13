İzleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri de Tv yayın akışı olmaya başladı. Bugün ne izleyeceğine karar veremeyenler Tv'de neler olduğu konusunda araştırma yaptılar. Peki 13 Nisan Çarşamba Tv'de neler var?
Dizilerin yeni sezona başlaması ile birlikte Tv'de izlenebilecek dizilerin seçenekleri de artmaya başladı. Bu sebeple çoğu seyirci Tv'de bugün hangi dizilerin olduğu konusunda meraklanıyor. Seçenekler arasında kaybolan izleyiciler 13 Nisan Çarşamba günü yayın akışı için araştırma yaptılar. Peki 13 Nisan Çarşamba Tv'de neler var? İşte 13 Nisan Çarşamba Tv yayın akışı...
13 Nisan Çarşamba Kanal D Yayın Akışı
- 11:00 - Yaprak Dökümü
- 13:00 - Gelinim Mutfakta
- 16:00 - Arda’nın Ramazan Mutfağı
- 16:45 - Arka Sokaklar
- 18:45 - Kanal D Ana Haber
- 20:00 - Sadakatsiz
- 23:30 - Üç Kız Kardeş
13 Nisan Çarşamba ATV Yayın Akışı
- 10:00 - Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 - ATV Gün Ortası
- 14:00 - Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:00 - Esra Erol’da
- 19:00 - ATV Ana Haber
- 19:20 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
- 20:05 - Kuruluş Osman
13 Nisan Çarşamba Show Yayın Akışı
- 10:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 - Gelin Evi
- 15:00 - Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 - Show Ana Haber
- 20:00 - Oğlum
- 00:15 - Baba
- 02:45 - Üç Kuruş
13 Nisan Çarşamba TRT 1 Yayın AKışı
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- 10:00 - Alişan İle Hayata Gülümse
- 15:15 - Bir İyilik Hikayesi
- 15:30 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
- 17:00 - Ana Haber
- 17:25 - İddiaların Aksine
- 17:30 - Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
- 19:00 - Ramazan Sevinci
- 20:00 - Kara Tahta
13 Nisan Çarşamba Star Tv Yayın Akışı
- 13:00 - Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 - Söz
- 18:30 - Star Ana Haber
- 20:00 - İbo Show
- 00:30 - Aramızda Kalsın
- 03:00 - Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
- 05:00 - Söz
13 Nisan Çarşamba Tv8 Yayın Akışı
- 13:00 - Survivor Panorama
- 14:45 - Canım Annem
- 16:00 - Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 19:15 - Survivor All Star
- 20:00 - Annenin Sırrıdır Çocuk
- 22:15 - Survivor All Star
- 00:15 - Annenin Sırrıdır Çocuk
- 02:15 - Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan