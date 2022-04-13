Futbol severler bugün de gerek gün içerisinde gerekse akşam saatlerinde futbol karşılaşmaları seyretmek istiyor. Bu nedenle de "Bugün Hangi Maçlar Var?" sorusu sıkça araştırılıyor.

Futbolseverlerin internette en çok araştırma yaptığı şeylerden biri bugün hangi maçların olduğu, bugün izlenebilecek maçların neler olduğu gibi soruların yanıtlarını arıyor. Bugün ise oynanacak olan önemli maçlar, izleyicileri ekran başına kitleyecek.

13 Nisan 2022 Çarşamba Hangi Maçlar Var? Bugünün Maç Programı

Futbol severler hangi karşılaşmaları izleyebileceklerini araştırırken hangi ligleri de izleyeceklerini araştırıyor. Özellikle Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını izlemek isteyen taraftarlar sürekli olarak araştırmalarına devam ediyor. Peki; 13 Nisan 2022 Çarşamba maç takvimi nedir?

13 Nisan Çarşamba Maçları

Bugün yayınlanacak maçların bazıları ücretli platformlardan izlenebilirken, bazıları ise ücretsiz bir şekilde izlenebiliyor. Ücretsiz maç izlemek isteyen futbol severleri bekleyen oldukça keyifli maçlar da bulunuyor. Ancak bu akşam oynanacak olan iki maç, futbol severlerin özellikle ilgisini çekiyor.

Bu akşam oynanacak olan iki önemli maç için de futbol dünyası oldukça heyecanlı. Kazananların Şampiyonlar Ligi yarı finalisti olacağı mücadelelerde taraftar ekran başına kilitlenecek. 13 Nisan Çarşamba maç takvimi, sunduğu özel maçlar ile izleyicilere futbol şöleni yaşatacak. Peki; bu akşamın futbol programı nedir? Hangi takımlar karşı karşıya gelecek, hangi mücadeleler saat kaçta nerede yayınlanacak, Şampiyonlar Ligi Maçları nereden izlenecek?

01:15 Boca Juniors - Always Ready (S Sport)

12:05 WS Wanderers - CC Mariners (beIN Connect)

13:05 Pert Glory - Wellington Phoenix (beIN Connect)

15:00 Bitexen Düzcespor - İskenderunspor (YouTube)

22:00 Atletico Madrid - Manchester City (EXXEN)

22:00 Liverpool - Benfica (EXXEN)

Atletico Madrid- Manchester City

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalist Real Madrid'e rakip olmak isteyen Atletico Madrid ve Manchester City bu akşam birbirleriyle mücadele edecek. Kazananın Şampiyonlar Ligi yarı finali oynayacağı bu önemli maç Türkiye saati ile 22.00'da EXXEN'de canlı yayınlanacak.

Liverpool- Benfica

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş turu yarı finalistleri belirleyecek. Bu akşam karşı karşıya gelecek olan Benfica ve Liverpool kozlarını paylaşacak. Kazananın Şampiyonlar Ligi yarı finalisti olacağı bu önemli karşılaşma için henüz iki takımın da oyuncuları kesinleşmiş değil. Karşılaşma saat 22.00'da Exxen'de futbol severler ile buluşacak.