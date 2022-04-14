Televizyon dizi ve programlarını takip eden kişiler reyting sonuçları merak ediyor. Bugün sabah saatlerinde açıklanan verilere göre hangi dizi ve programlar reyting sıralamasına giriş yaptı?

Televizyon dizi ve programlarını takip eden kişiler reyting sonuçları merak ediyor. Bugün sabah saatlerinde açıklanan verilere göre hangi dizi ve programlar reyting sıralamasına giriş yaptı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve Fox Haber ne kadar izlendi?

Dün yayımlanan dizi ve programların reyting listesi bugün sabah saatlerinde yayımlanarak sıralama belirlendi. Televizyon izleyicileri tarafından belirlenen reyting sonuçları hangi yapımların daha fazla ilgi gördüğünü bizlere gösteriyor. 13 Nisan 2022 Çarşamba günü yayımlanan dizi ve programlarda en çok izlenen dizi olarak Kurtuluş Osman bulunuyor. Daha sonrasında Kuruluş Osman (Özet) bölümünü ve ardından sevilen dizi Sadakatsiz programını görmekteyiz. İşte 13 Nisan'da yayımlanan yapımların total ilk 10 program, ab ilk 10 program ve 20+ abc1 ilk 10 program listesi..

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV 2 KURULUS OSMAN (OZET) ATV 3 SADAKATSIZ KANAL D 4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX 5 ESRA EROL'DA ATV 6 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D 7 PROF. DR. NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9 SHOW ANA HABER SHOW TV 10 OGLUM SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV 2 SADAKATSIZ KANAL D 3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX 4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV 5 KARA TAHTA TRT 1 6 OGLUM SHOW TV 7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D 8 KARA TAHTA (OZET) TRT 1 9 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 10 ESRA EROL'DA ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM