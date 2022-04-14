Televizyon dizi ve programlarını takip eden kişiler reyting sonuçları merak ediyor. Bugün sabah saatlerinde açıklanan verilere göre hangi dizi ve programlar reyting sıralamasına giriş yaptı?
Televizyon dizi ve programlarını takip eden kişiler reyting sonuçları merak ediyor. Bugün sabah saatlerinde açıklanan verilere göre hangi dizi ve programlar reyting sıralamasına giriş yaptı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz ve Fox Haber ne kadar izlendi?
Dün yayımlanan dizi ve programların reyting listesi bugün sabah saatlerinde yayımlanarak sıralama belirlendi. Televizyon izleyicileri tarafından belirlenen reyting sonuçları hangi yapımların daha fazla ilgi gördüğünü bizlere gösteriyor. 13 Nisan 2022 Çarşamba günü yayımlanan dizi ve programlarda en çok izlenen dizi olarak Kurtuluş Osman bulunuyor. Daha sonrasında Kuruluş Osman (Özet) bölümünü ve ardından sevilen dizi Sadakatsiz programını görmekteyiz. İşte 13 Nisan'da yayımlanan yapımların total ilk 10 program, ab ilk 10 program ve 20+ abc1 ilk 10 program listesi..
TOTAL İLK 10 PROGRAM
|1
|KURULUS OSMAN
|ATV
|2
|KURULUS OSMAN (OZET)
|ATV
|3
|SADAKATSIZ
|KANAL D
|4
|SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
|FOX
|5
|ESRA EROL'DA
|ATV
|6
|SADAKATSIZ (OZET)
|KANAL D
|7
|PROF. DR. NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR
|ATV
|8
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|9
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|10
|OGLUM
|SHOW TV
AB İLK 10 PROGRAM
|1
|KURULUS OSMAN
|ATV
|2
|SADAKATSIZ
|KANAL D
|3
|SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
|FOX
|4
|KURULUS OSMAN (OZET)
|ATV
|5
|KARA TAHTA
|TRT 1
|6
|OGLUM
|SHOW TV
|7
|SADAKATSIZ (OZET)
|KANAL D
|8
|KARA TAHTA (OZET)
|TRT 1
|9
|RAMAZAN SEVINCI
|TRT 1
|10
|ESRA EROL'DA
|ATV
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM
|1
|KURULUS OSMAN
|ATV
|2
|SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
|FOX
|3
|SADAKATSIZ
|KANAL D
|4
|KURULUS OSMAN (OZET)
|ATV
|5
|KARA TAHTA
|TRT 1
|6
|ESRA EROL'DA
|ATV
|7
|OGLUM
|SHOW TV
|8
|SADAKATSIZ (OZET)
|KANAL D
|9
|ANNENIN SIRRIDIR COCUK
|TV8
|10
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV