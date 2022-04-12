Tüm vatandaşlar tarafından merak edilen Şok aktüel kataloğu yayımlandı. 13-19 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimler, hangi ürünlerde yapıldı? 13-19 Nisan Şok Aktüel kataloğu ve fiyat listesi..

Tüm vatandaşlar tarafından merak edilen Şok aktüel kataloğu yayımlandı. 13-19 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimler, hangi ürünlerde yapıldı? Vatandaşlar artan hayat pahalılığı nedeniyle zincir marketlerde yapılan indirimlerden faydalanmak için sürekli olarak araştırma yapıyor. Zincir marketler tarafından yayımlanan kataloglar ile insanlar ihtiyacı olan ürünleri satın almak istemekte.

Şok 13-19 Nisan'da yapacağı indirimleri vatandaşlara aktüel katalog listesiyle birlikte duyurdu. Yeni ve indirimleri almak için yarından itibaren Şok zincir marketleri şubelerinden alışverişlerinizi yapabilrsiniz. Sunulan indirimli ürünler sınırlı sayıda olabilmektedir. Vatandaşlar tarafından beklenen aktüel indirim kataloğu Şok tarafından yayımlanmış durumda. Sunulan indirimlere bakıldığında bu hafta birbirinden güzel ürünler indirimler arasında görülüyor. Bebek ve çocuk ürünlerinin çokluğuyla diikkat çeken katalog herkes tarafından merak ediliyor. Çocuk ve bebekler için yapılan indirim kataloğu karşınızda..

GoKidy Mama Sandalyesi 149,90 TL

GoKidy Rakamlı Yer Karosu 39,95 TL

GoKidy Çekiçli Bultak 49,95 TL

GoKidy Sevimli Kule 39,95 TL

GoKidy Yürüyüş Arkadaşım 29,95 TL

Fisher-Price Sevimli Hayvancık Dişlikler 14,95 TL

Fisher-Price İki Bölmeli Mama Tabağı 29,95 TL

Fisher-Price Eğlenceli Arkadaşlar Dişlik ve Çıngıraklar 39,95 TL

Fisher-Price Yuvarlak Mama Tabağı 16,95 TL

Fisher-Price Şekil Eşleştirme Arkadaşı Kelebek 49,95 TL

Fisher-Price Eğitici Köpeğin Uzaktan Kumandası 79,95 TL

Pilsan Sevimli İlk Arabam 119,90 TL

Pilsan Eğitici İlk Adım Arabası 199,90 TL

Pilsan Eğitici Klozet Köpek ve Kedi 129,90 TL

Pilsan Rocket Bloklar 49,95 TL

Beren Bebek 149,90 TL

Sevimli Ördek 12,95 TL

Kırılmaz Arabalar 24,95 TL

Soft Aktivite Topları 6’lı 49,95 TL

Baby Alive Bebeğimle Banyo Zamanı 99,95 TL

Baby Alive Balerin Bebek 99,95 TL

Şeffaf Giderli Bebek Küveti 99,95 TL

Şeffaf Maşrapa 1,5 Litre 6,99 TL

Şeffaf Kova 13 Litre 34,95 TL

Organik Pamul Bebek Fitted Çarşaf 19,95 TL

Bebek Yorganı 39,95 TL

Bebek Yastığı 11,95 TL

Bebek Güvenlik Ürünleri 4,99 TL

Neşeli Çıngırak 24,95 TL

Tutacaklı Sulu Diş Kaşıyıcı 19,95 TL

Ortodentik Damaklı Emzik 2’li 19,95 TL

Çocuk Taburesi 49,95 TL