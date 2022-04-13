12 Nisan Salı günü yayımlanan program ve dizilerin reyting sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Üç Kız Kardeş, Masumlar Apartmanı, Survivor All Star ve Destan yapımlarının sıralaması karşınızda..

12 Nisan Salı günü yayımlanan program ve dizilerin reyting sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Üç Kız Kardeş, Masumlar Apartmanı, Survivor All Star ve Destan yapımlarının sıralaması karşınızda..

Vatandaşlar tarafından sevilen dizi ve programlar yayın hayatlarına devam ederken reyting sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Sevilen dizi ve programlar günlük olarak ne kadar izlendiği diğer yapımlara göre sıralaması hesaplanarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Dün yayımlanan yapımların reyting sonuçları da bugün içerisinde açıklandı. Sevilen programladan total ilk 10 program listesinde birinciliği Üç Kız Kardeş dizisi yer almakta. Daha sonrasında ise en sevilen televizyon programı Survivor All Star yarışması gelmekte. İşte 12 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan dizi ve programların reyting sonuçları..

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 - UC KIZ KARDES KANAL D

2 - SURVIVOR ALL STAR TV8

3 - DESTAN ATV

4 - SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 - ESRA EROL'DA ATV

6 - MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 - UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

8 - BABA SHOW TV

9 - DESTAN (OZET) ATV

10 - PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 - UC KIZ KARDES KANAL D

2 - SURVIVOR ALL STAR TV8

3 - SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 - BABA SHOW TV

5 - MASUMLAR APARTMANI TRT 1

6 - DESTAN ATV

7 - EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX

8 - UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

9 - RAMAZAN SEVINCI TRT 1

10 - BABA (OZET) SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 - SURVIVOR ALL STAR TV8

2 - UC KIZ KARDES KANAL D

3 - SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 - BABA SHOW TV

5 - DESTAN ATV

6 - MASUMLAR APARTMANI TRT 1

7 - MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 - ESRA EROL'DA ATV

9 - UC KIZ KARDES (OZET) KANAL D

10 - BABA (OZET) SHOW TV