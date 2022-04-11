UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Real Madrid evinde Chelsea ile karşı karşıya geliyor. 12 Nisan Real Madrid Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Real Madrid evinde Chelsea ile karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşması ilk maçında 6 Nisan 2022 tarihinde Real Madrid avantajlı skoru eline aldı. İlk karşılaşmada deplasmanda güçlü rakibini 3-1'lik skorla mağlup eden Real Madrid evinde avantajlı bir karşılaşmaya çıkıyor. Peki Real Madrid Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar ve daha fazlası haberin devamında yer alıyor.

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonlarından birisi olan Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final karşılaşmaları geçen hafta başladı. Takımlar çeyrek final karşılaşmalarında birbirleri ile eşleşirken rövanş karşılaşmalarında ise yarı finale yükselecek takımlar belli olacak. Peki Real Madrid Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Çeyrek final ilk karşılaşmaları 6 Nisan tarihinde oynanırken rövanş karşılaşmaları ise 12 Nisan - 13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

REAL MADRİD CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ilk karşılaşmada güçlü rakibini İngiltere'de 3-1'lik skorla mağlup etmişti. Rövanş karşılaşması ise İspanya'da Santiago Bernabeu Stadyumu'nda 12 Nisan 22:00'da başlayacak.

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi müsabakalarının yayın hakları Exxen'de bulunurken bu müthiş müsabaka da Exxen ekranları üzerinden yayınlanacak.

Çeyrek final ilk karşılaşması sonucu: Chelsea 1-3 Real Madrid

Real Madrid ilk karşılaşmadan avantajlı skoru alarak güçlü rakibi karşısında tur şansını yineledi. Chelsea ise taraftar desteği olmaksızın deplasmanda İspanyol ekibini mağlup etmeye çalışacak.