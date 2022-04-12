Fox Tv'nin sevilen sunucusu İsmail Küçükkaya'nın kanaldan ayrıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Çalar Saat'in sunucusu olan İsmail Küçükkaya'nın ekranlarda görülmemesi sevenlerini endişelendirdi. Peki İsmail Küçükkaya Fox Tv'den ayrıldı mı?

Fox'un sevilen sabah programı İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in sunucu İsmail Küçükkaya uzun senelerdir hafta içi her gün sunuculuk yapmakta. 2013 senesinden bu yana programı sunan ünlü sunucu sevenleri ile her sabah saat 08.00'da buluşmaktadır. Fakat son birkaç programda İsmal Küçükkaya'nın olmaması, izlyenlerde endişe yarattı. Sosyal medyada ise "İsmail Küçükkaya Fox'tan ayrıldı" iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Peki İsmail Küçükkaya Fox'tan ayrıldı mı?

Sevilen sunucu senelerdir hafta içi her gün gündemden bahsederek güne erken başlayan izleyiciler ile Fox Tv de buluşmaktadır. Özellikle seçim döneminde yaptığı moderatörlük ile de izleyiciler tarafından oldukça sevildi. 2019 İstanbul Ara Yerel Seçim ve İstanbul 2019 Seçim Özel yayınlarında yaptığı moderatörlüğü ile bir kez daha sunuculuğunu kanıtladı. Sabah saatlerinin en çok sevilen programı olan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı ile de gündeme özel konuları ekranlara getirdi.

Sosyal medya hesaplarından izleyiciler ile sürekli olarak diyalog halinde olan Küçükkaya, gündeme özel yorumları ve izleyiciler ile olan konuşmaları ile oldukça sevildi. Uzun süredir program yapması ile de izleyiciler de alışkanlık haline geldi. Sabah saatlerinde programın başlaması ile Çalar Saat'i izleyen seyirciler, İsmail Küçükkaya'nın anlatımı ile gündemi takip etti. Fakat birkaç gündür ekranlarda görülmeyen İsmail Küçükkaya hakkında iddialar ortaya atılmaya başlandı. Her gün düzenli bir şekilde sunuculuğunu yaptığı programda Küçükkaya'nın görülmemesi, izleyiciler tarafından iddialara neden oldu. Sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda İsmail Küçükkaya'nın Fox Tv'den İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının sunuculuğundan ayrıldığı iddia edildi. Bu iddiaların aslı araştırılırken, Küçükkaya'dan bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki İsmail Küçükkaya Fox Tv'den ayrıldı mı? İşte detaylar...

İsmail Küçükkaya Neden Yok?

İsmail Küçükkaya tarafından beklenen açıklama geldi. Birkaç günden programın sunuculuğunu yapmamasının sebbebini yalnızca izinli olmasından kaynaklandığını açıklandı. Tatil yaptığını söyleyen sunucu ise bu iznin ne kadar süreciği ile ilgili bir açıklama yapmadı. Sosyal medyada olan "İsmail Küçükkaya Fox Tv'den ayrıldı!" iddialarının gerçeği yansıtmadığı, Küçükkaya'nın yalnızca tatilde olduğu öğrenildi. Sevenleri ise bir an önce İsmail Küçükkaya'yı yeniden izlemek istediklerini belirtti.