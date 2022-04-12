Uzun süredir merakla beklenen Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı bugün yapıldı. 12 Nisan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı Kararları Açıklandı! Bayram İkramiyesi Ne Kadar Oldu, Ne Zaman Yatırılacak?

Uzun süredir merakla beklenen Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı bugün yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştirilen toplantıda önemli kararlar alındı. Bu kararlara göre ise emekli ikramiyelerini bekleyen vatandaşlar ne yanıt aldı? 12 Nisan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı Kararları Açıklandı! Bayram İkramiyesi Ne Kadar Oldu, Ne Zaman Yatırılacak? İşte detaylar ve daha fazlası haberin devamında yer alıyor.

12 Nisan 2022 Salı günü Kabine toplantısından çıkacak kararlar vatandaşlar tarafından merakla beklenmeye başlandı. Kabine Toplantısı için alınan kararlar adına tüm gözler Beştepe'ye çevrilirken toplantı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplandı.

Toplantıda ana konu vatandaşların merakla beklediği bayram ikramiyeleri ve zamlarla ilgili açıklamalar.. Vatandaşların merak ettiği konular ile ilgili alınan kararlar ise gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor..

12 NİSAN 2022 SALI KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

12 Nisan 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde toplanacak olan Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar bu sayfada yer alacak.

Detaylar geliyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi insanımızı asla temel gıda maddelerinden mahrum bırakmayacak üretim kapasitesine ve gerçekleşmesine sahibiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Mevsim şartları sebze ve meyve fiyatlarını yükseltiyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hızlı tren hatlarını 2053 yılına kadar yaygınlaştırarak bu sistemle birbirine bağlı il sayımızı 8'den 52'ye çıkartacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, fiyatlardaki yükselişin belini de biz kıracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin dört bir yanını fiber ağlarla öreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelecek güzel günler bu sıkıntıların hepsine değecek.

12 NİSAN KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM ANA MADDELERİ

Toplantının ana konusu Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, son toplantılarda olduğu gibi yine kabinenin gündemindeki öncelikli başlıklarından biri olacak. Aynı zamanda Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayi konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

Toplantının diğer gündemine ise Türkiye içerisinde ki gündemde her gün manşetlerden inmeyen ekonomi gelişmeleri olacak. Vatandaşların fahiş fiyatlar karşısında ezilmesi sonrasında alınacak tedbirler ve atılacak adımlar kamuoyu ile paylaşılacak.

Terörle mücadelede ki son durum ile ilgili gelişmelerde kabine toplantısı sonrasında açıklanacak.