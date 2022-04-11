UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Bayern Münih evinde Villarreal ile karşı karşıya geliyor. Bayern Münih Villareal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Bayern Münih evinde Villarreal ile karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşması ilk maçında 6 Nisan 2022 tarihinde Villarreal avantajlı skoru eline aldı. İlk karşılaşmada güçlü rakibini 1-0 mağlup eden Villarreal deplasmanda tur için oynayacak. Peki Bayern Münih Villareal maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar ve daha fazlası haberin devamında yer alıyor.

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonlarından birisi olan Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final karşılaşmaları geçen hafta başladı. Takımlar çeyrek final karşılaşmalarında birbirleri ile eşleşirken rövanş karşılaşmalarında ise yarı finale yükselecek takımlar belli olacak. Peki Bayern Münih Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Çeyrek final ilk karşılaşmaları 6 Nisan tarihinde oynanırken rövanş karşılaşmaları ise 12 Nisan - 13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

BAYERN MÜNİH VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal ilk karşılaşmada güçlü rakibini İspanya'da 1-0'lık skorla mağlup etmişti. Rövanş karşılaşması Allianz Arena'da 12 Nisan 22:00'da başlayacak.

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi müsabakalarının yayın hakları Exxen'de bulunurken bu müthiş müsabaka da Exxen ekranları üzerinden yayınlanacak.

Çeyrek final ilk karşılaşması sonucu: Villarreal 1-0 Bayern Münih | GOL: ARNAUT DANJUMA 8.dakika

Villarreal El Madrigal Stadyumu'nda ilk karşılaşmadan avantajlı skoru alarak güçlü rakibi karşısında tur şansını yineledi. Bayern Münih ise taraftar desteği ile birlikte rövanş karşılaşmasında İspanyol ekibini geçerek adını Yarı Final'e yazdırmak istiyor.