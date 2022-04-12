12 Nisan 2022 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları.. Vatandaşların yatırım seçeneklerinde en üst sıralarda yer alan fiyatları günden güne değişiklik göstermekte. Düğün sezonu açılmaya başlamışken, altın fiyatları ne durumda? 12 Nisan 2022 sabahı altın güne kaç TL ile başladı?

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Türkiye'de geçmiş kültürlerinden şimdiki zamana kadar devam eden en güvenli yatırım aracı arasında gözüken altın fiyatları her gün yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde altın fiyatları ile ilgili sıcak gelişmeleri takip ederken 12 Nisan 2022 Salı günü altın ne kadar oldu araştırması gerçekleştiriyor. Özellikle en fazla satışı gerçekleştirilen parçalar arasında yer alan gram altın ve çeyrek altın fiyatları her geçen gün aratılmaya devam ediyor.

Altın fiyatlarında ki son günlerde ki dalgalı hareketlenme sonrasında haftanın dün açılışı neleri değiştirdi? 12 Nisan 2022 Salı günü altın fiyatları ve daha fazlası gursesgazetesi.com'da!

Vatandaşlar için en güvenli ve en iyi kazanç sağlayan yatırım olarak görülen altının fiyatı ülkemizde her an değişiklik gösteriyor. Kimi zaman yukarı ya da aşağı doğru büyük bir ivme gösteren altın fiyatları, kimi zaman yalnızca birkaç kuruş artıyor ya da azalıyor. Ancak yüklü miktarda altın yatırımı yapan vatandaşların kuruş farkında dahi maddi kayıpları oldukça yüksek rakamlara çıkabiliyor. Peki; 12 Nisan 2022 güncel altın fiyatları ne durumda? Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını kaç TL? 12 Nisan 2022 altın fiyatları tam liste!

Gerek düğün hediyesi olarak, gerekse kazançlı yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının fiyatı değişiyor. Peki; vatandaşlar ellerindeki altını bugün bozdurmalı mı, altın almak isteyen vatandaşlar bugün alım yapmalı mı?

12 Nisan günü gram altın 917 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1507 liradan satılıyor. Altının onsu ise 1943,98 dolar.

12 Nisan Gram Altın Fiyatları

Gram altın gişe alış: 917,23 TL

Gram altın gişe satış: 948,00 TL

12 Nisan Çeyrek Altın Fiyatları

Çeyrek altın gişe alış: 1.507,05 TL

Çeyrek altın gişe satış: 1.582,00 TL

12 Nisan Yarım Altın Fiyatları

Yarım altın gişe alış: 3.010,10 TL

Yarım altın gişe satış: 3.204,00 TL

12 Nisan Tam Altın Fiyatları

Tam altın gişe alış: 6.200,10 TL

Tam altın gişe satış: 6.440,00 TL

12 Nisan Ata Altın Fiyatları