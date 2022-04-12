Televizyonda bu akşam hangi yapımlar var? 12 Nisan 2022 Salı günü kanallarda hangi dizi, film ve program gösterime girecek? 12 Nisan 2022 Salı günü ekranlarda yer alacak olan yapımların neler olduğu merak içerisinde araştırılmaya başlandı.
Kanallarda yayınlanacak olan dizi, film ve programlar merak edilmeye başlandı. Salı akşamı ekranlarda yer alacak olan yapımların hangileri olduğu araştırılmaya başlandı. Bu akşam ekranlarda yayınlanacak olan programlar hangileri? Kanalların yayın akışında neler bulunuyor? 12 Nisan 2022 Salı Show TV, Kanal D, Fox, Star TV, Atv, TV 8 kanallarının yayın akışları şu şekilde;
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12 NİSAN 2022 SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Baba
12 NİSAN 2022 KANAL D YAYIN AKIŞI
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 16:45 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Üç Kız Kardeş
12 NİSAN 2022 ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20:10 Destan
12 NİSAN 2022 FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:15 Mehmet Özer ile Mutfakta Ramazan
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:30 Evlilik Hakkında Her Şey
12 NİSAN 2022 STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Kara Bela
12 NİSAN 2022 TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 Survivor All Star
- 13:00 Survivor Panaroma
- 14:45 Canım Annem
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star
12 NİSAN 2022 TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 08:50 Ramazan Klipleri
- 08:55 Kuşlarla Yolculuk
- 09:45 Bir İyilik Hikayesi
- 10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
- 12:45 Türkiye'nin Mutfağı
- 15:15 Bir İyilik Hikayesi
- 15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)
- 17:00 Ana Haber (Canlı)
- 17:25 İddiaların Aksine
- 17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)
- 20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)