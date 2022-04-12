Televizyonda bu akşam hangi yapımlar var? 12 Nisan 2022 Salı günü kanallarda hangi dizi, film ve program gösterime girecek? 12 Nisan 2022 Salı günü ekranlarda yer alacak olan yapımların neler olduğu merak içerisinde araştırılmaya başlandı.

Kanallarda yayınlanacak olan dizi, film ve programlar merak edilmeye başlandı. Salı akşamı ekranlarda yer alacak olan yapımların hangileri olduğu araştırılmaya başlandı. Bu akşam ekranlarda yayınlanacak olan programlar hangileri? Kanalların yayın akışında neler bulunuyor? 12 Nisan 2022 Salı Show TV, Kanal D, Fox, Star TV, Atv, TV 8 kanallarının yayın akışları şu şekilde;

12 NİSAN 2022 SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Baba

12 NİSAN 2022 KANAL D YAYIN AKIŞI

​​​​09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

12 NİSAN 2022 ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 Destan

12 NİSAN 2022 FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Mehmet Özer ile Mutfakta Ramazan

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:30 Evlilik Hakkında Her Şey

12 NİSAN 2022 STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Kara Bela

12 NİSAN 2022 TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panaroma

14:45 Canım Annem

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

12 NİSAN 2022 TRT 1 YAYIN AKIŞI