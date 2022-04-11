Pek çok izleyici TV kanallarında yer alan yüzlerce seçenek arasında ne izleyeceği konusunda kararsız kalıyor. Ne izleyeceğine karar veremeyenler için 11 Nisan Pazartesi TV'de Ne Var? TV Yayın Akışı, Bugün TV'de Neler Var?
Yüzlerce program, dizi, film seçeneğinin arasından acaba bugün hangisini izlesek mi diyorsunuz? Birbirinden farklı kanallarda bulunan birbirinden farklı yapımlar bu akşam izleyicisi ile buluşacak. TV kanallarında yer alan programlar neler?
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ATV Yayın Akışı
- 07:30 ATV’de Hafta Sonu
- 10:00 Bir Zamanlar Çukurova
- 13:00 Kardeşlerim
- 16:00 Hakim
- 19:00 ATV Ana Haber
- 19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20:05 Kardeşlerim
- 00:25 Hakim
- 02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
- 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
Show TV Yayın Akışı
- 06:00 Yeni Gelin
- 10:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 Bir Şansım Olsa
- 14:30 Baba
- 18:45 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 23:45 Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı
Star TV Yayın Akışı
- 07:00 İki Aile
- 08:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn
- 10:00 Burcu ile Hafta Sonu
- 12:00 Bir Demet Tiyatro
- 13:45 Çok Güzel Hareketler 2
- 16:45 Pelin’in Mutfağı
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Kurye
- 22:00 Kurye
Kanal D yayın akışı
- 07:00 Sihirli Annem
- 08:30 Konuştukça
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
- 13:45 Yargı
- 16:00 Üç Kız Kardeş
- 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
- 00:30 Gökdelen
- 02:15 Çok Güzel Hareketler 2
- 02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
FOX TV Yayın Akışı
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:30 Kamera Arkası
- 12:00 Evlilik Hakkında Her Şey
- 15:30 Yasak Elma
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
- 20:30 Mahkum
- 23:30 Benim Kocam Yapmaz
- 01:30 Son Yaz
- 03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT 1 yayın akışı
- 06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:10 Ev Sineması Kuşağı "Saruhan"
- 08:35 Bir İyilik Hikayesi
- 08:50 Kara Tahta (Altyazılı)
- 11:50 Kasaba Doktoru (Altyazılı)
- 14:55 Ramazan Günlüğü
- 15:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)
- 17:00 Ana Haber (Canlı)
- 17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)
- 20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)
- 00:15 Kara Tahta (Altyazılı)
- 02:40 Ramazan Günlüğü
- 03:10 Sahur Bereketi (Canlı)
- 05:10 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif