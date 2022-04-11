Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta, bugünkü yayını ile sevenleriyle buluştu. Peki; Gelinim Mutfakta 11 Nisan günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Kanal D ekranlarında, Nursel Ergin'in sunumuyla sevenleriyle buluşan Gelinim Mutfakta programı bugün de sevenleriyle buluştu. Gündüz kuşağı yarışma programları arasında en çok sevilen programlardan biri olan Gelinim Mutfakta programı bugünün kazananına çeyrek altın ödülünü verdi.

Gelinim Mutfakta Program Konusu

2018 yılında ekranlardaki yayın hayatına başlayan Gelinim Mutfakta programında gelinler; kendilerine verilen malzemeler ile yapmaları gereken yemek ya da tatlıları hazırlayarak sunum yapar. Gelinlerin sunumlarını kayınvalideler, hangi tabağın hangi geline ait olduğunu bilmeyerek tadarlar ve puanlamalarını yaparlar. Verilen puanlara göre günün birincisi bir adet çeyrek altın kazanır. Hafta boyunca en çok puanı toplayan gelinler ise, haftanın birincisi olarak bir adet bilezik kazanır. Gelinim Mutfakta yarışmasını izleyen gelin ve kayınvalideler programa katılım şartlarını araştırıyor. Peki; Gelinim Mutfakta programına nasıl başvuru yapılır?

Gelinim Mutfakta Hangi Gün Saat Kaçta Yayınlanıyor?

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programlarından olan Gelinim Mutfakta, hayranları tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Peki; Gelinim Mutfakta yarışma programı hangi günler, saat kaçta izleyici ile buluşuyor?

Hafta içi her gün 13.15 ila 16.00 arasında Gelinim Mutfakta programı sevenleriyle buluşuyor.

Gelinim Mutfakta Yarışması Nasıl Başvuru Yapılır 2022?

Gelinim Mutfakta yarışma programına katılmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinde nasıl başvuru yapabileceklerini araştırıyor. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, Kanal D resmi internet sitesinden ya da 0531 520 01 01 WhatsApp numarasından başvuru yapabiliyor.

Gelinim Mutfakta 11 Nisan Günün Birincisi Kim Oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 11 Nisan günü boyunca mutfaktaki yeteneklerini sergileyen gelinler, kayınvalidelerinden puanları topladı. Bazı kayınvalideler gelininin tabağını tanıyarak en yüksek puanı ona verdi. Bazı kayınvalideler ise gelinlerinin tabağını tanıdığı düşüncesi ile başka gelinlere yüksek puan verip, kendi gelinine düşük puan verdi. En yüksek puanı alanın bir adet çeyrek altın ile ödüllendirildiği programda günün birincisi kim oldu?

11 Nisan Pazartesi Gelinim Mutfakta Puan Durumu

Gelinler bugün de kayınvalidelerinden topladığı puanlar ile günün birinciliği için birbirleriyle mücadele etti. Yarışmada günün birincisi henüz belirlenmedi. Yarışmanın sevenleri yarışmada çeyrek altını kimin kazanacağını heyecanla bekliyor.