Dün yayımlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Teşkilat, Yargı, Alparslan, Üç Kuruş, Yasak Elma, Fox Ana Haber 11 Nisan Pazartesi gününde ne kadar izlendi? 11 Nisan Reyting Sonuçları..

Dün yayımlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Teşkilat, Yargı, Alparslan, Üç Kuruş, Yasak Elma, Fox Ana Haber 11 Nisan Pazartesi gününde ne kadar izlendi? 11 Nisan Reyting Sonuçları..

11 Nisan Pazartesi günü yayımlanan program ve dizilerin reyting sonuçları açıklandı. Buna göre en sevilen ve en çok izlenen programların listesi karşımıza çıkıyor. Dün izlenen dizi ve program listesinde total ilk 10 tarafında hangi program birinci olarak yer alırken, hangi dizisi ikinci olarak açıklandı? AB ilk 10 program, kısmında ise yine liderliğini koruyan program hangisi oldu? Herkes tarafından izlenen Alparslan, Yargı dizileri sürekli olarak reyting sonuçları yükselmekte. İşte dün yayımlanan dizi ve filmlerin reyting sonuçları karşınızda..

11 NİSAN TOTAL İLK 10 PROGRAM

11 Nisan 2022 Pazartesi reyting sonuçları 12 Nisan 2022 Pazartesi saat 11:00'da açıklanmaktadır. Bu haftanın reyting sıralamaları ve tüm ölçümleri gursesgazetesi.com adresinde yer alacak.

İşte geçen haftanın reyting sonuçları..

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

3 YASAK ELMA FOX

4 HAKIM ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 ESRA EROL'DA ATV

7 UC KURUS SHOW TV

8 YASAK ELMA (OZET) FOX

9 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 YASAK ELMA FOX

5 HAKIM ATV

6 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

7 ESRA EROL'DA ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 YASAK ELMA (OZET) FOX

10 UC KURUS SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 SURVIVOR ALL STAR TV8

2 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU TRT 1

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 YASAK ELMA FOX

5 HAKIM ATV

6 ALPARSLAN BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 YASAK ELMA (OZET) FOX

9 UC KURUS SHOW TV

10 ESRA EROL'DA ATV