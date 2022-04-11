Ekranların sevilen programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yeni haftaya başlarken yeni yarışmacıları ile merak konusu oldu. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında bu hafta hangi yarışmacılar yarışacak?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yeni haftaya bomba gibi başladı. Her hafta birbirinden farklı yarışmacıların katıldığı programda daha ilk günden rekabet üst seviyedeydi. Geçen hafta Cuma günü şampiyon olan ismin belirlendiği yarışmada, bu hafta da yeni yarışmacılar ile yemekler yapıldı. Peki 11 Nisan Pazartesi günü hangi yarışamacı vardı?

Yeni haftaya başlandığında beş yarışmacı birbiriyle tanışarak haftaya başladı. Her yarışmacı kendi menüsünü hazırlayarak, diğer yarışmacıların önüne geçmeyi amaçlıyor. Farklılık yaratarak, en iyi menüyü hazırlamak isteyen yarışmacılar arasında ise rekabet üst seviyede oluyor. 15 bin TL değerindeki ödülün sahibi olmak için yarışan yarışmacılar, tüm hünerlerini sergilemek için yarışmada kendi günlerinin gelmesini bekliyor.

Yemeklerin hazırlandığı programda sadece rekabet olmuyor. Program sosyal medyada yaşanan tartışmalar ile de sık sık gündeme geliyor. Bu sebeple izleyiciler tarafından yarışmacıların hayatı ve neler yaptığı merak konusu oluyor. Peki bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında hangi yarışmacılar yarışacak?

11-15 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yeni Hafta Yarışmacıları

Sosyal medyada bu hafta yarışacak olan yarışmacıların son derece rekabet içerisinde olacağı söylentiler arasına girdi. Her hafta gerilimin ve rekabetin yükseldiği programda bu hafta yarışacak yarışmacıların ise ciddi bir rekabet doğruracağı iddiası ortaya atıldı. Bu sebeple daha şimdiden yarışmacılar ve Instagram hesapları da izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki bu hafta hangi yarışmacılar yarışacak?

Mülkiye: Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında bu hafta yarışacak yarışmacılardan olan Mülkiye, yarışma başlamadan önce verdiği röportajlarve özel hayatı ile gündem haline geldi. Mülkiye'nin Instagram hesabının ise "mulkiyeninblogu" olduğu öğrenildi.

Erdem: Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasındaki bir diğer isim ise Erdem oldu. Fragmanda görülen ve yarışmada gündeme geleceği düşünülen tartışmalı konuşmaları ise şimdiden merak edildi. Erdem'in Instagram hesabı ise henüz bilinmiyor.

Filiz: Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasının belki de bu haftadaki en iddialı isimlerinden olan Filiz, kendisinden emin bir şekilde yarışmaya hazır olduğunu dile getirdi. Filiz'in de Erdem gibi Instagram hesabı bulunamadı.

Hilal: Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Hilal'in de tıpkı Erdem gibi fragmandaki sert sözleri izleyiciler tarafından dikkat çekti. Yarışmadaki performansı ise merak konusu oldu. Hilal'in de Instagram hesabı henüz bilinmiyor.

Yusuf: Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Yusuf'un mutfakla olan ilgisi ve diğer yarışmacılara kıyasla tecrübesi şimdiden rekabetin göstergesi oldu. Yusuf'un Instagram hesabının ise "yusufgokkus1" olduğu öğrenildi.